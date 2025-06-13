Burdur'da Bıçaklama Olayında 3 Kişi Tutuklandı

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Burdur'da 2 çocuk annesi Özge Bedir'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olarak S.Ö., T.A. ve eşi A.B. tutuklandı. Olay, tartışma sırasında meydana geldi. Özge Bedir, 36 günlük çocuğunun yanında bıçaklandı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'da 2 çocuk annesi Özge Bedir'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada S.Ö. ve T.A. isimli iki kadın ile Özge Bedir'in eşi A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Burdur'un Bağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre S.Ö. (25) ve T.A. (22) isimli iki genç kadın, mahkemelik oldukları A.B.'nin (35) evinin bulunduğu siteye gitti. İki kadın, burada evde bulunan A.B.'nin eşi 2 çocuk annesi Özge Bedir (32) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte S.Ö. ve T.A., Özge Bedir'i 36 günlük çocuğununda evde bulunduğu sırada bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İki kadın, bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendilerini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla eve giren ekipler, Özge Bedir'i kanlar içerisinde yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Özge Bedir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay sırasında dışarıda olan Özge Bedir'in eşi A.B. ile 5 yaşındaki küçük kızı, eve geri geldiklerinde polis ekiplerini karşılarında görünce sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, olayın şüphelileri oldukları iddia edilen S.Ö. ve T.A'yı Yeni Mahalle Işıldak Sokak üzerinde yakaladı. Polis olayla ilgili olarak S.Ö. ve T.A. ile Özge Bedir'in eşi A.B. ile V.Ö. isimli bir kişiyi daha gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Özge Bedir'in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından morgdan alınarak Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde polis eşliğinde adliyeye sevk edildi. V.Ö. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Bıçaklama olayı arbede sırasında olmuştur"

T.A., savcılıktaki ifadesinde, "A., eşinin evde yalnız olduğunu bize söyledi. Biz de Ö. ile konuşmaya gittik. Özge, S.'yi tanıdığı S., konuşmayı benim yapmamı istedi. Eve girdikten sonra kapının kilitlenme sesini duydum. Özge elinde bıçakla bana saldırıp ellerimi kesti ben de karşılık verdim. Ben A.'dan şikayetçiyim. Sürekli eşine karşı bizi doldurdu. Bıçaklama olayı arbede sırasında olmuştur. Amacım kendimi korumaktı" dedi.

S.Ö. ise A.B. ile 3 yıldır ilişkileri olduğunu ve evli olduğunu 2 yıl önce öğrendiğini söyledi. S.Ö., "Özge ilişkimizi biliyordu. A., eşinin ben ve T. hakkında hakaret içeren sözler söylediğini belirtiyordu. Özge bize hakaret ettiği için davalık olmuştuk. Daha sonra şikayetimden vazgeçtim. Bunun tebligatının geldiğini A.'ya telefonda söyledim. O da Özge'nin evde yalnız olduğunu söyledi. Ben de bunu gidip evde konuşabilirsin olarak algıladım. T., 'Sen dışarda bekle, ben konuşurum' dedi. T., geldiğinde şok içindeydi. Ben telefonumdan 112'yi arayıp yerimizi söyledim" diye konuştu.

Özge Bedir'in eşi A.B. ise "S. ile gönül ilişkimiz vardı. Ayrıldıktan sonra eşime söyledi. 18'de eve gidip kızımı aldım babaannesine bırakıp tarlama çalışmaya gittim. Ben eşime T. ve S.'yi kötülemiyordum. Eşimin onlara hakaret ettiğini söylemiyordum. Özge evde yalnız demedim" ifadelerini kullandı.

A.B., S.Ö. ve T.A, ifadelerinin ardından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden T.A., 'Kadına karşı kasten öldürme', S.Ö., 'Kadına karşı kasten öldürmeye iştirak' ve Özge Bedir'in eşi A.B. ise 'kadına karşı kasten öldürmeye yardım ve yataklık' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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