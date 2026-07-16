Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, protokolle beraber ilk olarak Şehit Öğretmen Sait Korkmaz'ın kabrini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Merkez Camii'nde tüm şehitler için mevlit okutuldu. Ardından protokol, 2008'te Şırnak'ta şehit olan İstihkam Er Hasan İrkoş'un ailesini ziyaret etti. 15 Temmuz Hatıra Ormanı'nda şehitler ve gaziler anısına fidan dikimi sonrası akşam saatlerinde Bulanık Kent Meydanı'nda düzenlenen anma programına yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, hain darbe girişimi sırasında milletin gösterdiği kahramanlık destanını anlatan sinevizyon gösterimi izlendi. Meydanda toplanan vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajları verirken, program gece saat 00.13'te ilçedeki tüm camilerden yükselen selalarla sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı