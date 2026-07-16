Haberler

Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit kabri ziyareti, mevlit, aile ziyareti, fidan dikimi ve anma programı düzenlendi. Yüzlerce vatandaş katıldı, program selalarla sona erdi.

Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Temmuz'un 10. yıl dönümü nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, protokolle beraber ilk olarak Şehit Öğretmen Sait Korkmaz'ın kabrini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Merkez Camii'nde tüm şehitler için mevlit okutuldu. Ardından protokol, 2008'te Şırnak'ta şehit olan İstihkam Er Hasan İrkoş'un ailesini ziyaret etti. 15 Temmuz Hatıra Ormanı'nda şehitler ve gaziler anısına fidan dikimi sonrası akşam saatlerinde Bulanık Kent Meydanı'nda düzenlenen anma programına yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, hain darbe girişimi sırasında milletin gösterdiği kahramanlık destanını anlatan sinevizyon gösterimi izlendi. Meydanda toplanan vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajları verirken, program gece saat 00.13'te ilçedeki tüm camilerden yükselen selalarla sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı

Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 9 ünlü gözaltında
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı

Ahbap soruşturmasında Haluk Levent hakkındaki karar verildi
ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak

En büyük arzularından birine sonunda kavuştu! Hem de altından
Apar topar ameliyata alınan Danla Bilic'ten haber var

Apar topar ameliyata alınan Danla Bilic'ten haber var
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Selim İmamoğlu'ndan 'yat tatili' iddialarına ilişkin açıklama: Ben çayı limonla değil, sade ve şekersiz içerim

Yat tatili iddiası çok konuşulmuştu! Selim İmamoğlu sessizliğini bozdu
Sapanca Gölü'nün dibinde pamuksu oluşum

İki büyükşehirin içme suyu kaynağında bulundu! Yapısı pamuk gibi
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı

15 Temmuz gecesi skandala imza atan hastane satılıyor
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı

Bir isim daha suçladı: Beni de 90 milyon lira dolandırdı