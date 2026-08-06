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Ağrı Haberi İçin Fotoğraf İptali ve Özür

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Bugün saat 14.18’de Ağrı mahreciyle servis edilen "Bakan Göktaş: ’Terörsüz Türkiye güçlü aile ve güçlü toplumun teminatıdır’" başlıklı haberin bir karesi kaynağından iptal edilmiştir.

Bugün saat 14.18'de Ağrı mahreciyle servis edilen "Bakan Göktaş: 'Terörsüz Türkiye güçlü aile ve güçlü toplumun teminatıdır'" başlıklı haberin bir karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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