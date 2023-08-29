Bu yıl hamsi ve çinekop bol olacak

Denizlerde av yasağı bitiyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geri sayım başladı. 1 Eylül'de bitecek olan avlanma yasağı dolayısı ile endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri gırgır ve trol gemileri son hazırlıklarını tamamlıyor.

15 Nisan itibariyle denizlerde avlanma yasağı 31 Ağustos'ta sona erecek. Bandırma Balık Halinde balık tezgahlarında balık çeşitleri artacak. Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerinde endüstriyel avcılık yapan büyük tekneler için av yasağı sona eriyor. Küçük teknelerin av yasağından muaf olması nedeniyle eser miktarda balık haline balık geliyordu. Son günlerde de denizdeki şiddetli fırtına nedeniyle de açılamayan tekneler nedeniyle balık fiyatları vatandaşların alması için oldukça yüksek fiyatlardan satılıyor. 1 Eylül itibariyle balık fiyatların yarı yarıya düşeceğini ifade eden Balıkçı Barış Yıldız, bu sezon hamsi ve çinakop bol olacağı söyledi.

"Bu yıl hamsi ve çinekop bol olacak"

1 Eylül itibariyle Bandırma Balık halinde balık bolluğu yaşanacak. Balıklar bol olunca fiyatlar düşecek ve vatandaşın balık haline ilgisi artacak. Bandırma Balık Halinde av yasağı öncesi hamsi ve istavrit balığın olduğunu belirten Balıkçı Barış Yıldız, "1 Eylül balık sezonunun açılmasına sayılı günler kaldı. Sezon önce balık tezgahlarımıza yerli istavrit, sardalye geliyor. Denizlerimizde çok fazla rüzgar var, av yasağından dolayı da küçük tekneler ava çıkmaktadır. 1 Eylül av yasağının kalkmasıyla birlikte fiyatlar yarı yarıya düşmesini bekliyoruz. Büyük tekne sahiplerinden aldığımız bilgilere göre bu yıl hamsi ve çinekop bol olacağı söylüyorlar. Şu an itibariyle tezgahlarımızda hamsi var. Hamsinin kilogram fiyatı 200 TL, istavrit kilogram fiyatı 200 TL. Bu balıklarımızda küçük kayıklarla avlanıldığı için denizlerimizde fırtına yoğun olduğu için az gelmektedir. Bununla birlikte çipura tane 80 TL, levrek 100 TL. Sezonun açılmasını dört gözle bekliyoruz" dedi.