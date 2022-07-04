Bu Yıl Anzer Balı 2 Bin Liradan Satılacak

İLYAS GÜR

Anzer Ballıköy Tarımsal Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, Anzer balı ve Anzer poleni hakkında açıklamalar yaptı. Civelek Anzer balını enflasyon oranında artırarak bu yıl 2 bin liradan satacaklarını belirtti.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kooperatifi Başkanı Osman Civelek Anzer balını enflasyon oranında artırarak bu yıl 2 bin liradan satacaklarını belirtti.

"YARIM KİLO OLAN BALLARIMIZI BİN LİRA OLARAK, 250 GRAM OLAN BALLARIMIZI DA 500 LİRA OLARAK FİYATLANDIRDIK"

Anzer Ballıköy Tarımsal kalkınma Kooperatifi başkanı Osman Civelek, "Anzer Balı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkanıyım. Kooperatifimiz Anzer balı ve Anzer poleni üretip satmaktadır. 2022 yılı için ülkenin enflasyon şartlarını göz önünde bulundurarak 1200 lira olan Anzer balını bu yıl 2 bin lira olarak değerlendirdik. Yarım kilo olan ballarımızı bin lira olarak, 250 gram olan ballarımızı da 500 lira olarak fiyatlandırdık" dedi.

"KALİTESİYLE BİLİNEN BİR ÜRÜN"

Civelek Anzer balının ününün Osmanlı dönemine dayandığını belirterek, şunları söyledi:

"Yıllardan beri Anzer balı bir markadır. Osmanlı döneminde saraya gönderilen Karadeniz ballarından bir tanesi olduğu için popülaritesini yıllardan beri saklayan bir ürün ve kalitesiyle bilinen bir ürün. Tabii ki müşterilerimizin birçoğu bunu şifa amacıyla kullanıyor. Biz bunu şifa amacıyla sattığımızı iddia etmiyoruz. Şifa destekli bir ürün olarak tüketiliyor son yıllarda, önceden de vardı. Arap turistler Trabzon ve Rize bölgesine gelmesi nedeniyle Araplardan büyük bir talep görüyor. Onun haricinde yine yurt dışından müşterilerimiz mevcut.

Anzer balının yanında Anzer poleni de üretiyoruz. Gördüğünüz gibi 400 gramlık, 200 gram ve 100 gramlık polenlerimiz var. Polen baldan daha değerlidir. Daha da pahalı bir üründür. 400 gramlık polenimizi bin lira yaptık. Kilosu 2200 liraya geliyor. 200 gramı 500 lira, 100 gramı 250 liradan satıyoruz. 2021 yılı 2. ayının 16'sında Anzer balı coğrafi tescil almış bir ürünümüz. Coğrafi işaretin sahipleri Rize İl tarım Müdürlüğü, dolayısıyla Rize valiliğidir. Yani bu coğrafi işaretin sahibi Rize il valiliğidir. Bunun taklit edilmesi mümkün değildir. Bizde tüketicilerimizden ürün alırken coğrafi işarete dikkat etmelerini ve coğrafi ürün olmayan balları almamalarını istiyoruz. Coğrafi işaret olmayan ürünler zaten Anzer balı değildir.

"BU BALLAR EN GÜVENİLİR ÜRÜNLERDİR"

Bu sezon yeni başladı, ne kadar bal üretileceğini bilemiyoruz. Şu anda Anzer'de 3 bin 200 kovanla arıcılık yapılıyor. Arıcılarımız yaylaya çıktılar. Üretim sezonu başladı. Temmuz ayının sonuna kadar üretim devam edecek. Ağustos ayının ilk haftası sağım yapıldıktan sonra bu ballarımızı Rize İl Tarım Müdürlüğü'ne götüreceğiz. Hacettepe Üniversitesi'nde tahliller yapıldıktan sonra, yine Rize İl Tarım Müdürlüğü tarafından Türk Gıda kodeksine uygunluğu tespit edilip bu şekilde doldurulup, mühürlenip etiketlendirildikten sonra tüketicilerimize sunacağız. Bütün bu işlemler Rize Valiliği ve Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu ballar en güvenilir ürünlerdir."

"ÇOLUK ÇOCUĞUMUZU OKUTUYORUZ, GELİRİMİZİ BU BALLARDAN SAĞLIYORUZ"

Anzer' de arıcılık yapan Havva Güzel, yaylada koyun ve keçilerden şikayet ederek, koyun ve keçilerin çiçekleri yediğini bu nedenle bal üretimi rekoltesinin düşük olduğunu söyledi. Güzel, şöyle konuştu:

"Baba mesleğimiz olarak devam ettiriyoruz. Şu dağları hep gezdik. Buradan verimli yer bulamadık. Köydeydi arılarımız milleti rahatsız etti, buraya kaldırdık. Burası çok verimli yer. Tam bal zamanı buranın çiçeği geliyor. Onun için arılarımızı buraya kaldırdık. Ama maalesef şu koyunlar tırnağı ile eziyor, ağzıyla yiyor. Bakın şu dağlarla çiçek kalmadı, köyde çiçek var ama burada çiçek yok. Bu koyun-keçi bizi mahvetti. İnan ki biz köyde balları sağmıyorduk, yayladan fazla köyden bal alıyorduk. O zaman Koyun yoktu burada. Dört senedir bu dağları bizim arılarımıza verdiler ama maalesef koyunlar bizi mahvetti. Ben kışın Antalya- Konyaaltı'na arılarımızı götürüyoruz. Yazın buraya geliyoruz ama verim alamıyoruz. Allah aşkına büyüklerimize sesleniyoruz, bakanlarımıza sesleniyoruz bizim derdimize bir çare bulsunlar. Bu koyunlardan bizi kurtarsınlar. Bizim Anzerimizin geliri budur. Çoluk çocuğumuzu okutuyoruz, gelirimizi bu ballardan sağlıyoruz. Koyun olmazsa verim alacağız ama şimdi yarı yarıya verim alamadık. Niye koyun çok, yayladaki çiçeği koyunlar yiyor. Arinin hedefi 5 kilometredir. Koyunlar her yere gider ama arılarımız sadece 5 kilometre gidebiliyor."

ANKA / Yerel