Bu köyde vatandaşlar fındığı doğadan ücretsiz topluyor

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Kayadibi köyünde doğada kendiliğinden yetişen yabani fındıkları vatandaşlar toplayarak ihtiyacını karşılıyor.

Zara ilçesine 42 kilometre uzaklıktaki Kayadibi köyünde doğada kendiliğinden yetişen yabani fındık ağaçları dikkat çekiyor. Daha çok Karadeniz Bölgesi'nde yetişen fındığın İç Anadolu Bölgesi'ndeki bu köyde yetişmesi görenleri şaşırtıyor. Giresun'da ortalama 50 lira ile 60 lira arasında alıcı bulan fındık, Kayadibi köyünde ücretsiz doğadan toplanıyor.

"Köyümüzde fındık yetiştiğini duyan şaşırıyor"

Köy sakinlerinden Hasan Kaya, köylerinde fındık yetiştiğini söylediklerinde insanların şaşırdığını söyleyerek, "Fındıkların yüzde 80'ini köylüler olarak topluyoruz. Çevre köylerden de gelip toplayanlar oluyor. Böylelikle herkes kendi ihtiyacını karşılamış oluyor. Bu fındıklar köyümüzün arazisinde kendiliğinden yabani olarak yetişiyor. Sivas Kayadibi köyünde fındık yetişiyor dediğimiz zaman insanlar şaşırıyor. Biz köylülerimizle birlikte tek tek ellerimizle toplayarak kendi ihtiyacımızı çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

"Çevre köylerden gelip topluyorlar"

Köy sakinlerinden Adil Soylu, fındıklardan çevre köylülerin de yararlandığını söyleyerek, "Bizim köyümüzün her tarafı fındıklıkla çevrili. Topladığımız fındıklar lezzet bakımından çok kaliteli. Biz şu anda ziyan olmasın diye yere dökülen fındıkları yaprakların altından ayıklayıp topluyoruz. Diğer köylerden 10 araba gelip bu fındıkları topluyorlar. Biz de evin ihtiyacına göre topluyoruz, böylelikle herkes faydalanıyor. Çevre köylerden fındık toplamak için gelenlere kimse bir şey demiyor" dedi. - SİVAS