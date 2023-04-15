Btp Genel Başkan Yardımcısı Eyercioğlu: "Deprem Bölgesinde Bile Rant Düşünen Bir Sistemin Artık Burada Durmaması Gerekir"

Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) eski genel başkanı Haydar Baş, ölümünün 3. yıl dönümünde Kahramanmaraş’ta anıldı. BTP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Eyercioğlu, "Deprem bölgesinde yaşadıklarımıza siz şahitsiniz. Bu ortamda bile rant düşünen bir sistemin artık burada durmaması gerekir. Onun için biz bu fedakarlığı yapma kararı aldık" dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) eski genel başkanı Haydar Baş, ölümünün 3. yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta anıldı. BTP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Eyercioğlu, "Deprem bölgesinde yaşadıklarımıza siz şahitsiniz. Bu ortamda bile rant düşünen bir sistemin artık burada durmaması gerekir. Onun için biz bu fedakarlığı yapma kararı aldık" dedi.

BTP'nin eski genel başkanı Haydar Baş'ın ölümünün 3. yıl dönümü nedeniyle Kahramanmaraş'ta anma programı düzenlendi. Programa BTP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Eyercioğlu, Kadın Kolları Başkanı Seçil Mumcuoğlu ile parti yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

"RANT DÜŞÜNEN BU SİSTEMİN DURMAMASI GEREK"

Programda konuşan Ömer Eyercioğlu şunları söyledi:

"Hocamız tarihe mal olmuş, Türkiye'nin ve dünyanın geleceğinde büyük bir rol üstlenmiş fikirleri önümüze koydu. İmanımızla, inancımızla ilgili çok önemli özellikleri ortaya koydu. Bakın seçime girme kararı alacaktık. Her şeyimiz hazır hatta bazılarıyla görüşmeler de vardı. Bize politika çekmeye kalktılar. Biz bunları biliyorduk zaten ama baktık gördük ki ülke çok kötü bir durumda. Birilerinin mutlak suretle bu iktidarı değiştirmesi gerekiyor. Bunun daha gidecek hali kalmadı. Şu deprem bölgesinde yaşadıklarımıza siz şahitsiniz. Bu ortamda bile rant düşünen bir sistemin artık burada durmaması gerekir.

"O FEDAKARLIĞI HÜSEYİN BAŞ BUGÜN YAPMIŞTIR"

Onun için biz bu fedakarlığı yapma kararı aldık. Dedik ki biz bu seçime girmeyelim. Şu değişimin yapılması için biz fedakarlık edelim. O fedakarlığı Hüseyin Baş bugün yapmıştır. Bir adım geri çıkmıştır ama bu geri çıkış öyle bir geri çıkıştır ki hani bir oku gerersiniz, gerersiniz, fırlatırsınız ya, başlangıçta ok geriye gider böyle, gerilir ondan sonra attınız mı mesafeler kat eder. İşte Bağımsız Türkiye Partisi'nin aldığı bu son seçim kararı budur arkadaşlar. Biz şimdi yayımızı geriyoruz. Bu değişimin arkasından iktidara yürüyecek şekilde çünkü biz çok iyi biliyoruz ki kim gelirse gelsin şu ülkede milli ekonomi modelini uygulamaya koymadıktan sonra bir çözüm reçetesi yok. Bu milletin çektiği acılara, yaşadığı sıkıntılara son verecek bir politikaları yok. Sadece bir gidip diğeri gelecek ama hani en azından ehveni şer diye bir şey var ya. Bu bir değişim başlasın diye bir fedakarlık ettik.

"BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ SEVDALILARI BU HEDEFTEN GERİ ATMADI"

Asla bizim bir geri çekilmemiz değil ancak ve ancak bu milletin sahibi olduğumuz için bu vatanın gerçek sahipleri olduğumuz için fedakarlık etmektir. Bugün Bağımsız Türkiye Partisi çok büyük bir fonksiyon üstlenmiştir ve önümüzdeki kararlı yürüyüşümüz hocamızın çizmiş olduğu yoldaki yürüyüşümüz aynen devam etmektedir. Asla bir adım geri atmadan... Hocamız bize neyi öğütledi, bize neyi öğretti? Neyi yapmamızı istediyse onu yapacak şekilde yürümeye devam ediyoruz ve görüyorum ki Bağımsız Türkiye Partisi sevdalıları bu hedeften bir adım bile geri atmamış."