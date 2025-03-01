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BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, Osmaneli MYO Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, Osmaneli MYO Öğrencileriyle Bir Araya Geldi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Osmaneli Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle eğitim süreçleri ve kariyer planlamaları üzerine sohbet etti. Rektör, öğrencilerin beklentilerini dinleyerek üniversitenin sunduğu imkanlar hakkında bilgi verdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Osmaneli Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Kaplancıklı, öğrencilerle bir araya gelerek eğitim-öğretim süreçleri, kariyer planlamaları ve üniversitemizin sunduğu imkanlar üzerine sohbet etti. Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Muhammet Büyük ve Osmaneli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Paylan da yer aldı. Öğrencilerle gerçekleştirilen görüşmede; akademik süreçler, mesleki gelişim fırsatları ve üniversitemizin sunduğu destekler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, öğrencilerin beklentileri, talepleri ve akademik süreçler hakkındaki görüşlerini dinleyerek, üniversitenin eğitim kalitesini artırmak ve öğrencilere daha iyi bir akademik ortam sunmak adına yürütülen projelerden bahsetti. Ayrıca, Osmaneli Meslek Yüksekokulu'nda devam eden çalışmalar ve geleceğe yönelik hedefler de ele alındı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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