Brezilyalı Kahvesever Türk Kahvesi İçin Safranbolu'ya Geldi

Brezilya'da Türk kahvesi tutkusu ile yola çıkan Adriana Gomes, Türkiye'nin ilk Kahve Müzesi'ni ziyaret etmek için Safranbolu'ya geldi.

Kahve denince akla gelen ülkelerden biri olan Brezilya'dan yola çıkan bir kahvesever, Türk kahvesinin izini sürerek Karabük'ün Safranbolu ilçesine geldi. Brezilya'da Türk kahvesi ve geleneksel Türk tatlılarının sunulduğu bir kafe işleten Adriana Gomes, kahveye olan tutkusunun izinde Türkiye'nin ilk Kahve Müzesi'nin bulunduğu Safranbolu'yu ziyaret etti. Safranbolu Türk Kahve Müzesi'nin kurucusu Semih Yıldırım ile bir araya gelen Gomes, Türk kahvesinin asırlara dayanan geçmişini, pişirme tekniklerini ve kültürel önemini yerinde öğrendi.

"Brezilya kahvesiyle büyüdüm ama Türk kahvesi bambaşka bir dünya açtı bana" diyen Gomes, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Türk kahvesi geleneğinin kendisine ilham verdiğini belirtti. Semih Yıldırım ise, Gomes'in ziyaretinin Türk kahvesinin dünya üzerindeki etkisini gösterdiğini ifade ederek, "Türk kahvesi yalnızca bir içecek değil, dostluğun, sohbetin ve kültürün simgesidir" dedi.

Safranbolu'nun tarihi atmosferinde gerçekleşen buluşma, kahvenin sınırları aşan ortak bir kültür dili olduğunu bir kez daha ortaya koydu. - KARABÜK