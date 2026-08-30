Bozyazı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Denizde Kutlandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde amatör balıkçılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayraklarıyla donattıkları teknelerle denizde zafer turu düzenledi.

Bozyazı'nın Tekmen Mahallesi Sarıgöl mevkiinde bir araya gelen yaklaşık 100 amatör balıkçı, 30 tekneyle denize açıldı. Türk bayraklarıyla donatılan tekneler, Tekmen, Tekeli ve Gözce sahilleri boyunca ilerleyerek 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu denize taşıdı. Tekeli Çamlık mevkiinde kıyıya yanaşan teknelerdeki balıkçılar, sahilde bulunan vatandaşları selamladı. Vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla teknelerdeki balıkçıların kutlamasına karşılık verdi. Teknelerin denizde yeniden bir araya gelmesinin ardından bazı teknelerde meşaleler yakıldı.

Olumsuz hava şartlarına rağmen gerçekleştirilen etkinlikte amatör balıkçılar, 30 Ağustos Zafer Bayramını hep birlikte kutladı. Hava koşulları nedeniyle çok sayıda küçük teknenin ise etkinliğe katılamadığı belirtildi.

Etkinliğe katılan amatör balıkçılardan Ergün Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramının önemine vurgu yaparak, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tekmen-Tekeli bölgesi amatör balıkçıları olarak öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e bize kazandırdığı bu vatan için sonsuz minnettarız. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Deniz turunun ardından katılımcılar tarafından İstiklal Marşı okunarak hatıra fotoğrafı çekildi. Türk bayraklarıyla donatılan teknelerin sahili selamlaması ve denizde yakılan meşaleler, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna renk kattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı