Bozüyük Tapu Müdürü Aydın Sefa Kır, Göreve Başladı

Bilecik'in Bozüyük ilçesine Tapu Müdürü olarak atanan Aydın Sefa Kır, göreve başlamasının ardından Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ile bir araya geldi.

Nezaket çerçevesinde gerçekleşen ziyarette, yeni görevine başlayan Müdür Kır, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Kaymakamlık makamında gerçekleşen görüşmede, ilçede yürütülen tapu hizmetleri, vatandaş memnuniyeti odaklı çalışmalar ve kurumsal koordinasyon konuları ele alındı. Bozüyük'teki görevine kısa süre önce başlayan Aydın Sefa Kır, ilçede hizmet kalitesini artırmak adına ilgili kurumlarla yakın iş birliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Adem Öztürk ise, yeni görevinde Aydın Sefa Kır'a başarılar dileyerek, Tapu Müdürlüğü'nün ilçedeki önemli kamu hizmetlerinden birini yürüttüğünü ve vatandaşlara en iyi hizmetin sunulması adına her zaman destek olacaklarını belirtti. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - BİLECİK