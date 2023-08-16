Bozüyük Belediyesi'nden Aylık Ödemeli 10 Yıl Süreli Dükkan Kiralama İhalesi

Bozüyük Belediyesi Çarşı ve Kent Meydanı projesinde yer alan iş yerleri, 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü yapılacak aylık ödemeli 10 yıl süreli dükkan kiralama ihalesi ile kiraya verilecek.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun kent merkezinde bulunan ve kentin siluetini değiştiren projesi Çarşı ve Kent Meydanı tamamlandı. Bozüyük Belediyesi mülkiyetindeki Çarşı ve Kent Meydanı içerisinde yer alan iş yerleri Bozüyük Belediye Meclisi'nin kararı doğrultusunda ihale ile kiraya verilecek.

Edinilen bilgiye göre; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olan iş yerlerinin kiralama ihalesi 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Saat 10.00'da başlayacak ihaleye katılabilmek için istekliler ihale dokümanını Bozüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliği'nde görevli personelden 300,00 TL (Üç Yüz Türk Lirası) ödemek suretiyle satın alabilecek.

Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu'nda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak kiralama ihalesi ile Çarşı ve Kent Meydanı'nda yer alan 3 ve 16 No'lu bağımsız bölümler Kafeterya/Fast Food/Restoran olarak, 4,5,6,8,9, 10, 14 ve 15 olan taşınmazlarda ticari iş yeri, 11 ve 12 No'lu bağımsız bölümler Pastane /Kafeterya /Fast Food /Restoran olarak v e 17 Nolu bağımsız bölüm Lokanta/Restoran ve aylık ödemeli olarak 10 yıl süre ile kiraya verilecek. Kiraya verilecek olan işyerlerinden 3-16 nolu bağımsız bölümün aylık muhammen kira bedeli 27.000 tl, 4,5,6,8,9, 10 nolu bölümlerin aylık muhammen bedeli 5400 tl, 11-12 nolu bağımsız bölümlerin aylık muhammen bedeli 18.000 tl, 14 ve 15 nolu bölümlerin aylık muhammen bedeli 7.200 TL ve 17 nolu bağımsız bölümün aylık muhammen bedeli 16.200 TL olarak belirlendi.

İhaleye 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan ve faaliyette bulunma hakkına sahip tüm tüzel kişiler ile T.C. vatandaşı tüm gerçek kişiler katılabilecek. Ancak; 11 ve 12 no'lu bağımsız bölümde pastane, kafeterya, fast food ve restoran gibi, 3 ve 16 no'lu bağımsız bölümde kafeterya, fast food ve restoran, 17 no'lu bağımsız bölümün ihalesine katılacak isteklilerin; lokanta ve restoran, bağımsız bölüm numarası 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14 ve 15 olan taşınmazlarda; ticari iş yeri faaliyetinde bulunulması gerekirken şartlarına ayrıca haiz olmaları ve bu durumları belgelendirmeleri gerekiyor. Çarşı ve Kent Meydanı içerisinde Yönetim Planının 9/d. maddesi gereğince, banka, hastane, dispanser, klinik, poliklinik ve ecza laboratuvarı gibi müesseseler, sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp gibi eğlence yerleri ile fırın, imalathane, boyahane, araba galerisi gibi yerler açılamayacak. Ayrıca; zemin kattaki bağımsız bölümler ofis olarak kullanılamayacak.

İsteklinin tüzel kişi olması halinde ise istekliden teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri, Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi'nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya merkezinin bulunduğu yerel mahkemeden 2023 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Tüzel kişinin ortak girişim olması halinde, ihale dokümanı içinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi isteniyor.

İsteklinin gerçek kişi olması halinde; T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (aslının idarece görülmesi kaydıyla), kiralanacak iş yerinde yapacağı işi ve iş kolunu gösterir, Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı olduğu Esnaf Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, herhangi bir meslek odalarına kayıtlı olmayanlar yapacakları iş kolu ile ilgili imzalı beyanda bulunmak zorundadır. İşbu Şartnamenin 4. maddesinde belirlenen geçici teminat miktarına uygun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26. ve 27. maddelerine göre geçici teminat olarak kabul edilebilecek belgeler veya geçici teminat nakit olarak verilecekse, geçici teminatın Bozüyük Belediye Başkanlığı'nın T. C. Vakıflar Bankası, Bozüyük Şubesi'ndeki TR44 0001 5001 5800 7295 8075 90 IBAN numaralı hesabına veya Bozüyük Belediyesi Tahsilat Şefliği'ne yatırıldığını gösteren belge, vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, Bozüyük Belediyesine borcu (su, emlak, çevre temizlik, ilan reklam vb.) olmadığına dair Bozüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden ihale tarihinden önce alınmış belge, İhale dokümanının satın alındığına dair belge, Tebligat adresini gösterir belge, kanuni ikametgahını (Mernis adresi) gösterir belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde, ihale dokümanı içinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi ile Yer Görme Belgesi isteniyor.