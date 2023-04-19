Bozüyük Belediyesi'nden 4 Eylül Tesisi'nde İftar Programı

Bozüyük Belediyesi, 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi'nde iftar programı düzenledi. Programa, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu da katıldı.

Bozüyük Belediyesi tarafından 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi'nde düzenlenen iftar yemeğine, Başkan Bakkalcıoğlu'nun yanı sıra CHP Bilecik Milletvekili ve Milletvekili adayı Yaşar Tüzün ve Milletvekili adayı Vedat Kazıcı ile birlikte CHP İl Başkanı Metin Yaşar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sendika temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri, Millet İttifakı ilçe başkanları, İl Genel Meclis üyesi Hüseyin Elmas, Belediye Meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Başkan Bakkalcıoğlu, Milletvekili adayları Tüzün ve Kazıcı, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte iftar öncesinde salona gelen tüm misafirleri kapıda karşıladı. Yemeği ardından misafirlerine hitaben bir konuşma yapan Başkan Bakkalcıoğlu, şunları söyledi:

"Bizler Belediye'mizce bir iftar yemeği yapalım, sizlerle birlikte olalım istedik. Allah oruçlarınızı kabul etsin ve gelecek Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun. Bildiğiniz üzere ülkemiz bir kaç yıldır çok ağır bir salgının etkisi altındaydı. Ülkece bu salgından tam kurtuluyoruz derken, 500 yılda bir olan bir deprem yaşadık ve ülkemizin 11 ili çok büyük hasar gördü. Bunun üzerine hepimiz Bozüyük olarak seferber olduk. Bu birlik ve beraberliği salgında da gösterdik, maskeden gıda yardımına esnafların desteklemesi gibi pek çok konuda yardımcı olmak istedik. Depremde de bir olarak Bozüyük Belediyesi olarak tam 11 TIR yardımı deprem bölgelerine gönderdik. Şu anda bir kepçe ve kamyonumuz deprem bölgesinde çalışmalarına devam etmekte. Bozüyüklü insanlarımızın oluşturduğu bu katkılar o bölgedeki insanlarımıza helal olsun."

Konuşmasının devamında iftar yemeğinin verildiği 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi'nin geçen sene tamamlandığını belirten Bakkalcıoğlu, "Burada düğünler oluyordu ama ilk kez böyle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bir kez daha bizimle birlikte olan herkesi selamlayarak hepinizin Ramazan'larını kutluyor, önümüzdeki Ramazan Bayramı'nın ailenize ve sevdiklerinize güzellikler getirmesini diliyorum" dedi.

Bakkalcıoğlu'nun ardından söz alan Bilecik CHP Milletvekili adayı Vedat Kazıcı da şöyle konuştu:

"Burada olduğum için sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Biz kim ne derse desin bir bütünüz. Ne kadar kutuplaştırmaya çalışırlarsa çalışsınlar 86 milyon kendi arasında tüm sorunlarını birlikte çalışmaya vakıf ve bunu istiyor. Ben bu seçimlerle birlikte bu uzlaşma kültürünün tüm ülkeye yayılacağına inanıyorum. Burada bulunan herkesin tek isteği kendinden sonraki nesillerine çocuklarına güzel bir ülke bırakabilmek. Onların daha mutlu olması için mücadele etmek. Bizler bu seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Ama şunu belirtmek istiyorum, bu seçimin kaybedeni olmayacak tüm ülke kazanacak. Biz 86 milyon kardeşiz, bizim tüm mücadelemiz 86 milyon için çalışmak. Konuşmamı tamamlarken, hepinize iyi dileklerimi ileterek, gelecek olan Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum. Tekrar söylüyorum 'Biz kazandığımızda bütün Türkiye kazanacak.'" dedi.

İftar programının sonunda konuşan Bilecik Milletvekili ve Milletvekili adayı Yaşar Tüzün ise salonda bulunan herkesi saygı ve sevgiyle selamlayarak şunları kaydetti:

"Bu Halil İbrahim sofrasında bulunmaktan onur duyuyorum. Hepimiz bu sofraya aynı yakınlıkta aynı uzaklıktayız. Kuruluşun ve kurtuluşun kenti Bozüyük'te sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Kıymetli hemşehrilerim 14 Mayıs'ta ülkemiz için çok önemli bir seçime gidiyoruz. Bu kişilerin seçimi değil bu bir sistem değişikliği, bir rejim değişikliği seçimi. Bu yüzden sayın Genel Başkan'ımız Kemal Kılıçdaroğlu son 3 yıldır farklı farklı siyasi partilerle görüşerek 2023 yılı seçimlerine hazırlık yaptı. Onların düşüncelerini aldı, onlarla istişare etti. Türkiye'nin tüm sorunlarına çözüm bulmak adına toplam 2 bin 300 maddeden oluşan bir mutabakat metnini 6'lı Masa olarak imzaladılar. Aklı egemen kılmanın faydaları ve amaçlarının ne olduğunu sizlerde çok iyi biliyorsunuz. Beni ve partimizi seçimlerde bu kentte birinci yaparak beni onurlandırdınız. Hepinizin siyasi kimliğine asla bakmadan her türlü desteğe hazır olduğumu belirtmek istiyorum. Geçmişte muhalefet partisi olarak pek çok hizmeti gerçekleştirmek istedik. Bu kentin gelişmesi ve büyümesi için çok çalışmak öncelikli görevimiz. İktidar olduğumuzda bu kentte ilk yapacağımız bu demiryolunu yer altına almak olacaktır. Yine özellikle sanayi kenti olan Bozüyükü'müze 2. sanayi bölgesinin kurulması için gerekli katkı ve desteği vereceğiz. Bozüyük sanayi kentinin yanında bir de öğrenci kenti olmalı, inşallah iktidarımızda en az iki fakültenin ilçemize getirilmesi sözünü veriyoruz. Milletimizin maküs talihini yendiği Metristepe'nin milli park olması için gerekli çalışmayı gerçekleştireceğiz. Bu vesile ile bir kez daha yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nın kutlu olmasını diliyorum"