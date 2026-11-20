Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Bozok Üniversitesi, sürdürülebilir tarım ve çevre teknolojileri alanındaki bilimsel çalışmaları kapsamında desteklenen, mikroalg temelli döngüsel tarım konusunda yenilikçi eğitim modelini geliştirmeyi hedefleyen ALGAECircle projesinin tanıtımını yaptı.

Yozgat Bozok Üniversitesi yürütücülüğünde Doç. Dr. Seyit Uğuz koordinatörlüğünde, Doç. Dr. Hakan Keles, Prof. Dr. Murat Güney ve Doç. Dr. Orhan Ermetin'in araştırmacı olarak görev aldığı projenin tanıtımı Erdoğan Akdağ Kültür Merkezi salonunda yapıldı. Uluslararası işbirliği ağına sahip olan projede Bozok Üniversitesi ile birlikte Bursa Uludağ Üniversitesi ve Adana Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi (TAYEM), Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi, Sırbistan'dan AlphaPlan Çözümleri, İrlanda'dan Farrelly Mitchell yer alıyor.

Doç. Dr. Seyit Uğuz, kümeslerden atmosfere salınan amonyak ve karbondioksitin mikroalg üretiminde kaynak olarak değerlendirilmesini sağlayan bu teknoloji, çevre kirliliğinin azaltılması ve ekonomik değere sahip biyokütle üretilmesi açısından önemli bir potansiyel taşıdığını, üretilen mikroalglerin bitki beslemede organik azot kaynağı olarak değerlendirilmesi ve toprağın organik madde içeriğinin artırılmasına katkı sağlamasının hedeflendiğini bildirdi.

Projenin Avrupa Birliği Erasmus Plus programı kapsamında desteklendiğini bildiren Uğuz, "Bu proje kapsamında savunduğumuz, Türk Patent Tescilinde sistemimiz kümeslerden sağlanan kirletici gazları temizleyebilmekte ve üretilen mikroalbümin kütlesi ise çiftçiler tarafından hem kümes hayvanlarında hayvan yemi olarak kullanılabilmekte hem de bitkisel üretimde biyogübre olarak değerlendirilebilmektedir. Bu sayede çiftçiler için yapılan üretimde hem karbon ayak izi sıfır bir üretim sistemi ile kirletici gazlar temizleniyor. Hem de elde edilen bir değerli ürün biyogübre olarak ve hayvan yemi olarak değerlendirilebiliyor" diye konuştu.

"TARIMSAL EKOSİSTEMLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE ELİMİZDE BİR KOZ"

Tanıtım toplantısında konuşan Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, ise projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Dünyanın ateşi artıyor. Dünya ısınıyor. Dünya ısınırken bu iklim değişikliğinin en büyük baskısı da en kırılgan ekosistemler olan tarımsal ekosistemler üzerinde hissediliyor. Haliyle olaya iki yönlü bakmamız lazım bizim. Aynı zamanda tarımsal ekosistemler iklim değişikliği ile mücadelede elimizde bir koz. Tarımsal ekosistemleri bütün değişikliği ile mücadelede doğru kullanırız. Nasıl doğru kullanırız? Sürdürülebilir tarımı doğru yaparsak kullanırız. İşte bu proje sürdürülebilir tarıma da hizmet ediyor, ALGAECircle projesi. Tarım ekonomik bir faaliyet. Yani girdisi çıktısı bilançosu olan bir faaliyet. Bu projede de kümesten çıkan zararlı diye nitelendireceğimiz sera gazına dönüşebilecek veyahut da doğrudan sera gazı olan gazların yani hayvansal üretimden çıkan kazların bitkisel üretim Kullanımı söz konusu. Dolayısıyla proje aynı zamanda ne yapıyor? Biyodöngüsel ekonomiyi de kendine konu ediniyor.

"FOTOSENTEZ GIDA ZİNCİRİNİN İLK HALKASI"

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz da konuşmasında şunları kaydetti:

"Soluduğumuz oksijenin en az yüzde 50 kaynağını alglerden alıyoruz. Yani onlar üretiyor, bitkiler gibi oksijeni biz soluyoruz. Onlar olmasa nefes alamazsınız. Bu kadar önemli. Çok değişik grupları var. Tek hücrelilerden çok hücrelilere kadar. Çok hücreli gruplar halinde yaşayan, bireysel yaşayan bir sürü alg grupları var. Denizde yaşayan, akarsularda yaşayan, nemli ortamlarda yaşayan bir sürü organizmalar var. Algler ne yapıyor? Fotosentez yapıyor. Fotosentez gıda zincirinin ilk halkası. Dolayısıyla bize gıda üretiyor. Sadece oksijen değil. Sadece bize mi? Ürettiği besin maddelerini bizim tükettiğimiz hayvanlarda, diğer bitkilerde, diğer canlılar da oradan besleniyor. Atmosferdeki veya ortamdaki karbondioksiti alıyor. İyi ki alıyor yoksa atmosferdeki karbondioksit oranını emisyonu artıracağız. Ve onu ürüne dönüştürüyor. İşte size döngüsel ekonomi. Nasıl bir ürün? Doğrudan insan beslenmesinde kullanılabilecek gıda da olabilir. Bitkilerin gelişmesi, büyümesi için gerekli besin maddesi de olabilir. Hatta enerjiye bile dönüşebilir. Enerji üretiminde bile rolü olan bir organizma durumundan bahsediyoruz. Dolayısıyla daha güvenli bakın bu değişen iklim koşulları altında gıda güvencesinin önemli sigortalarından bir tanesi."

Kaynak: ANKA