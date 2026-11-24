Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, ilçede görev yapmış ve hayatını kaybetmiş öğretmenlerin kabirleri ziyaret edilerek dualar edildi.

Bozdoğan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Kartal ve beraberindeki heyet, Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde merhum öğretmenlerin mezarlarını ziyaret etti. Kabir başında dualar eden heyet, mezarlara çiçek bırakarak hayatlarını eğitime ve öğrencilerinin yetişmesine adayan öğretmenleri andı. Öğretmenlik mesleğinin fedakarlık, özveri ve gönül işi olduğuna dikkat çekilen ziyarette, aramızdan ayrılan öğretmenlerin eğitim camiasına bıraktığı izlerin ve hatıralarının yaşatılmaya devam edeceği vurgulandı. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı