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Bozdağ: Seçim sonuçlarının sorumlusu bizleriz

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TBMM Başkanvekili ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da partililerle bayramlaşma programında yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Bozdağ, "Bu mesajı doğru okumak ve gereklerini de dosdoğru yerine getirmek bizlerin birinci önceliği olacaktır. Ortaya çıkan sonucun sorumluları bizleriz" dedi.

TBMM Başkanvekili ve AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, AKP Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Bekir Bozdağ, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ortaya çıkan sonucun sorumluları bizleriz. Bu mesajı doğru okumak ve gereklerini de dosdoğru yerine getirmek bizlerin birinci önceliği olacaktır. Ortaya çıkan sonucun sorumluları bizleriz. Şanlıurfa ve hemşehrilerimiz değildir. O nedenle de biz bu sorumluluk bilinci içerisinde Şanlıurfamızda yeni dönemde partimizin daha da güçlenerek yola devamı için yapılması lazım gelenleri milletimizden de aldığımız mesaj ve uyarı doğrultusunda kararlılıkla yerine getireceğimizden hiçbir hemşehrimizin tereddüdü olmamalıdır."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: ANKA / Yerel

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