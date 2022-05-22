Bornova'da Vatandaşa Vergi Ödeme Kolaylığı - Haberler

Bornova Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin son ödeme tarihi olan 31 Mayıs öncesinde yurttaşların işlemlerini kolaylıkla yapabilmelerini sağlıyor. Yurttaşlara hem veznelerden hem de internet üzerinden ödeme yapma imkanı sunan belediye, bahçesinde bulunan akıllı vezneden 24 saat ödeme alıyor. Belediye, 65 yaş üstü büyüklere evde ödeme kolaylığı sağlarken hafta içi vergilerini yatıramayan Bornovalılar için de mayıs ayının son hafta sonu veznelerini açacak.

Bornova Belediyesi, vergi ödemelerinde oluşan yoğunluğun önüne geçilebilmek ve mükelleflerin borçlarını rahat yatırabilmesini sağlamak için önlem aldı. Ödemeler, Büyükpark içindeki Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi ve Çamdibi veznesinden ve mobil ödeme noktalarından gerçekleştirilirken Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinden ve internet bankacılığı sistemi üzerinden de mükellef sicil numarası ile ödeme yapılabiliyor.

VEZNELER HAFTA SONU DA AÇIK

Hafta içi vergilerini ödeyemeyen vatandaşlar için vezneler hafta sonu da açık olacak. Bornova Belediyesi'nin Merkez ve Çamdibi tahsilat vezneleri 31 Mayıs öncesi son hafta sonuna denk gelen 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar günleri hizmet verecek.

65 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARA EVDE TAHSİLAT KOLAYLIĞI

Bornova Belediyesi, 65 yaş üzeri Bornovalılara evde tahsilat kolaylığı sağlıyor. Bornova'nın yaş almış büyükleri için yapılan uygulamada, evlere gönderilen mobil cihazla tahsilat gerçekleştiriyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyenler 999 29 29'dan dahili 4100, 4102 ve 4113'ü arayarak randevu talep edebilir.

Bornovalı mükelleflerin yoğunluk yaşanmaması için vergi ödemelerini son güne bırakmamaları konusunda hatırlatma yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Toplanan vergiler ilçemize hizmet ve yatırım olarak geri dönüyor" dedi.