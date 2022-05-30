Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan Karnaval Gibi 30. Yıl Kutlaması - Haberler

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan Karnaval Gibi 30. Yıl Kutlaması
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Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu(BBŞT) 30. sanat yılını karnavalları aratmayan etkinliklerle kutladı. Hafta boyunca devam eden kutlamalarda “Tiyatro Büyükpark’ta Kursiyer Oyunları Festivali” yapıldı, “Anılarla 30 Yıl Konseri”nde, tiyatro ile müziğin 30 yıllık birlikteliğiyle ortaya çıkan eserler, BBŞT’li müzisyenler tarafından seslendirildi.
Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu(BBŞT) 30. sanat yılını karnavalları aratmayan etkinliklerle kutladı. Hafta boyunca devam eden kutlamalarda "Tiyatro Büyükpark'ta Kursiyer Oyunları Festivali" yapıldı, "Anılarla 30 Yıl Konseri"nde, tiyatro ile müziğin 30 yıllık birlikteliğiyle ortaya çıkan eserler, BBŞT'li müzisyenler tarafından seslendirildi.
Büyükpark'ta çeşitli atölye çalışmaları gerçekleşirken, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezide BBŞT'nin geçmişini anlatan fotoğraflar ile birbirinden ilginç kostüm ve aksesuarların yer aldığı sergiye ev sahipliği yaptı. Kutlamaların en renkli günü ise son gün oldu. Kostümlerle yapılan kortej geçişi, Bornovalılar'ın alkışları ile gerçekleşti. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da bu özel günlerinde tiyatrocuları yalnız bırakmadı.
Oyunculardan gelen daha büyük bir tiyatro salonu isteğini de yanıtsız bırakmayan Başkan Mustafa İduğ, "Forum Bornova'nın karşısında yapmaya başladığımız yeni kültür merkezini en yakın zamanda tamamlayarak hizmete açacağız. Bu merkezin içinde 610 kişilik büyük bir salonumuz yer alıyor. Tamamlandıktan sonra BBŞT oyunlarını da bu salonda sergileyebileceğiz" diyerek müjde verdi.