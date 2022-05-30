Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan Karnaval Gibi 30. Yıl Kutlaması - Haberler

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu(BBŞT) 30. sanat yılını karnavalları aratmayan etkinliklerle kutladı. Hafta boyunca devam eden kutlamalarda "Tiyatro Büyükpark'ta Kursiyer Oyunları Festivali" yapıldı, "Anılarla 30 Yıl Konseri"nde, tiyatro ile müziğin 30 yıllık birlikteliğiyle ortaya çıkan eserler, BBŞT'li müzisyenler tarafından seslendirildi.

Büyükpark'ta çeşitli atölye çalışmaları gerçekleşirken, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezide BBŞT'nin geçmişini anlatan fotoğraflar ile birbirinden ilginç kostüm ve aksesuarların yer aldığı sergiye ev sahipliği yaptı. Kutlamaların en renkli günü ise son gün oldu. Kostümlerle yapılan kortej geçişi, Bornovalılar'ın alkışları ile gerçekleşti. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da bu özel günlerinde tiyatrocuları yalnız bırakmadı.

Düzenlenen etkinliklerde ana kadro oyuncusundan kursiyerlerine, çocuk, genç yaşlı tüm BBŞT ailesi, rengarenk kostümleriyle yer aldı. Büyükpark'tan başlayan kortej yürüyüşü bando eşliğinde şarkılar ve marşlarla yapıldı. Palyaçolar ve jonglör gösterileri festivalleri aratmayan kutlamalara ayrı bir renk kattı. Küçükpark ve Süvari Caddesi boyunca devam eden kortej geçişi yine Büyükpark'ta son buldu. Yaşanan coşkuya Bornovalılar da ortak oldu. Kimileri alkışlarla tempo tuttu, kimileri korteje katıldı.

KURSİYERLERE SERTİFİKA

Kortejin ardından yıl boyu BBŞT'de eğitim alan kursiyerlere sertifikalarını Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle aldı. En küçük kursiyer 10 yaşındaki Ada Akalın ve en büyük kursiyer olan 68 yaşındaki Gazi Çeneli'ye sertifikalarını Başkan Mustafa İduğ verdi.

"SANATSIZ KALAN BİR MİLLETİN HAYAT DAMARLARINDAN BİRİ KOPMUŞ DEMEKTİR"

BBŞT'de eğitim almış, ünlü tiyatrocu Gökay Müftüoğlu'nun da katıldığı kutlamalarda konuşan Başkan İduğ, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözünü hatırlatarak, belediye olarak kültür ve sanat alanında çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başkan İduğ,"Bir belediye bünyesinde tiyatro bulunması ve uzun yıllardır hizmet vermesi çok önemlidir. 1992 yılından bu yana 200 oyun sahneye koymuş bir tiyatromuz var. 2022 yılında 4 ana kadro oyunu ile seyirciyle karşısına çıktı. 30 yılda yüzlerce kursiyerler yetiştirdi. Sanat adına çok önemli işlere imza atan bu ekibi tebrik ederim" dedi.

610 KİŞİLİK SALON MÜJDESİ

Oyunculardan gelen daha büyük bir tiyatro salonu isteğini de yanıtsız bırakmayan Başkan Mustafa İduğ, "Forum Bornova'nın karşısında yapmaya başladığımız yeni kültür merkezini en yakın zamanda tamamlayarak hizmete açacağız. Bu merkezin içinde 610 kişilik büyük bir salonumuz yer alıyor. Tamamlandıktan sonra BBŞT oyunlarını da bu salonda sergileyebileceğiz" diyerek müjde verdi.

BBŞT Genel Sanat Yönetmeni Onur Erdoğan ise kuruldukları günden bugüne kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, sanat yolunda azimle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

ANKA / Yerel