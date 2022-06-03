Bolvadin'de üniversite öğrencilerinin mezuniyet heyecanı - Haberler

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Bolvadin'de üniversite öğrencilerinin mezuniyet heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bolvadin'de üniversite öğrencilerinin mezuniyet heyecanı

2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Bolvadin Meslek Yüksekokulu birlikteliğiyle yapıldı.

2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Bolvadin Meslek Yüksekokulu birlikteliğiyle yapıldı.

Kırkgöz Kampüsü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Bolvadin Kaymakam Refiki Görkem Nalçacı, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Hasan Sökmen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayip Özdemir, Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fişne, Bolvadin Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Ciğerci, Bolvadin ilçe protokolü, akademik ve idari personel, mezun olan öğrenciler ve aileleri katılmıştır.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, açılış konuşmaları ile başladı. Program Bolvadin Hoyek Halk Oyunları Ekibi'nin gösterileri, dereceye giren öğrencilere plaketlerin ve hediyelerin verilmesi, mezun öğrencilere diploma takdimi, kep atma töreni ve sonrasında toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Mezun öğrencilerin heyecanları ise yüzlerinden okundu. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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