Bolu Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybedenler Defnedildi

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında hayatını kaybeden ana sınıfı öğrencisi Atlas Kaan Tokcan ve babası Atıl Enis Tokcan; 3. sınıf öğrencisi Kemal Tokcan ve babası Can Tokcan, Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangın 78 kişiyi hayattan kopardı. Çok sayıda kişinin de yaralandığı felaket tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yangın, ana sınıfı öğrencisi Atlas Kaan Tokcan ve babası Atıl Enis Tokcan'ı; 3. sınıf öğrencisi Kemal Tokcan ve babası Can Tokcan'ı hayattan kopardı.

Atlas Kaan Tokcan, Atıl Enis Tokcan, Kemal Tokcan ve Can Tokcan mensubu olduğu Hristiyan dininin ritüellerine göre düzenlenen tören ile Karşıkaya Mezarlığı'nda defnedildi. - ANKARA