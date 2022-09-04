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Bolu, en mutlu 2'nci il oldu

Yerel Haberler

Bolu, en mutlu 2'nci il oldu

Bolu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan '"Yaşam Memnuniyet Araştırması'" sonucunda en mutlu 2'nci il olarak kayıtlara geçti.

Bolu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan '"Yaşam Memnuniyet Araştırması'" sonucunda en mutlu 2'nci il olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan '"Yaşam Memnuniyet Araştırması'" sonuçları açıklandı. İllerin mutsuzluk sıralamasının yapıldığı sonuçlarda Diyarbakır'da mutsuzların il nüfusuna oranı yüzde 24,75 olarak açıklandı. Diyarbakır, verilere göre Türkiye'nin en mutsuz ili oldu. Tunceli'deki yüzde 24,2'lik oran Tunceli'yi en mutsuz 2'nci şehir yaparken, Şanlıurfa ise yüzde 21,04'lük oranla 3'üncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin mutsuzluk oran sıralamasında son sırada yer alan Isparta şehri en mutlu il olarak kayıtlara geçti. Isparta'nın bir sıra ilerisinde yer alan Bolu, Türkiye'nin en mutlu 2'nci ili oldu. En mutlu 3'üncü il ise Bilecik oldu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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