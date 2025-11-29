Bolu'da Yapı Markette Muska Skandalı

Bolu'da faaliyet gösteren bir yapı marketin satış raflarının arasında çalışanlar muska buldu. Mağaza tarafından yapılan açıklamada, "Zabıtaya şikayet ettiniz olmadı, türlü bahanelerle Cimer'e yazdınız o da olmadı, yetmedi muska bile yazdınız" ifadelerine yer verildi.

Bolu'da bir mağazanın raflarından çıkan muska, gündem oldu. Çıkınlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir yapı marketin satış rafları arasından mağaza çalışanları muska buldu. Kötü niyetle yazılmış olan muskayı gören yetkililer, sosyal medyada paylaşım yaptı.

Yapı marketin yetkilileri sosyal medyada yaptıkları paylaşımda, "Ürünlerini satmadığımız YAHUDİ..! Rahatsız olan içimizdeki MÜSLÜMAN görünümlüler..!

Zabıtaya şikayet ettiniz olmadı, Türlü bahanelerle Cimer'e yazdınız o da olmadı.

Yetmedi Muska bile yazdınız. Söyleyeceğimiz şudur ki; İnandığımız yolda yürümeye devam etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. 'Düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden Allah'a sığınırım" ifadelerine yer verildi. - BOLU