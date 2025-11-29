Haberler

Bolu'da Yapı Markette Muska Skandalı

Bolu'da Yapı Markette Muska Skandalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da bir yapı marketin raflarında çalışanlar tarafından bulunan kötü niyetle yazılmış bir muska, mağaza tarafından yapılan sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Yetkililer, karşılaştıkları şikayetlere yanıt verirken inançlarına bağlı kalacaklarını belirttiler.

Bolu'da faaliyet gösteren bir yapı marketin satış raflarının arasında çalışanlar muska buldu. Mağaza tarafından yapılan açıklamada, "Zabıtaya şikayet ettiniz olmadı, türlü bahanelerle Cimer'e yazdınız o da olmadı, yetmedi muska bile yazdınız" ifadelerine yer verildi.

Bolu'da bir mağazanın raflarından çıkan muska, gündem oldu. Çıkınlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir yapı marketin satış rafları arasından mağaza çalışanları muska buldu. Kötü niyetle yazılmış olan muskayı gören yetkililer, sosyal medyada paylaşım yaptı.

Yapı marketin yetkilileri sosyal medyada yaptıkları paylaşımda, "Ürünlerini satmadığımız YAHUDİ..! Rahatsız olan içimizdeki MÜSLÜMAN görünümlüler..!

Zabıtaya şikayet ettiniz olmadı, Türlü bahanelerle Cimer'e yazdınız o da olmadı.

Yetmedi Muska bile yazdınız. Söyleyeceğimiz şudur ki; İnandığımız yolda yürümeye devam etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. 'Düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden Allah'a sığınırım" ifadelerine yer verildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran gelişme

Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran gelişme
Kazada yaralanan kadın polis memuru da şehit oldu

Feci kazadan bir acı haber daha! Kadın polis de şehit oldu
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini iki farklı spiker anlatacak

Derbiyi izlemek için televizyonu açanlar bir ilki yaşayacak
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu

Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu
Acun'un bile haberi yok! Survivor şampiyonundan çok konuşulacak 'Oruç' çıkışı

Survivor şampiyonundan çok konuşulacak "Oruç" çıkışı
Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu

Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu
Süper Lig devinin eski yıldızından eşi benzeri görülmemiş sözleşme

Süper Lig devinin eski yıldızından eşi benzeri görülmemiş sözleşme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.