Bolu’da şehit ailesine ziyaret: Yeni kaymakamdan vefa örneği

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde Kaymakam Feyza Yılmaz, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2016 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım Oflaz'ın ailesini evlerinde ziyaret etti.

Kıbrıscık Kaymakamı Feyza Yılmaz, 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım Oflaz'ın ailesini ziyaret etti. Kaymakam Feyza Yılmaz, şehit Yıldırım Oflaz'ın annesi Serap Oflaz ile babası Dilaver Oflaz'ı Alemdar köyündeki evlerinde ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette Kaymakam Yılmaz'a, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Doğukan Güçlü ile İlçe Emniyet Amir Vekili Resul Arslanaydın eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı