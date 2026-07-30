Haberler

Bolu’da şehit ailesine ziyaret: Yeni kaymakamdan vefa örneği

Bolu’da şehit ailesine ziyaret: Yeni kaymakamdan vefa örneği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde Kaymakam Feyza Yılmaz, Mardin’in Nusaybin ilçesinde 2016 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım Oflaz’ın ailesini evlerinde ziyaret etti.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde Kaymakam Feyza Yılmaz, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2016 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım Oflaz'ın ailesini evlerinde ziyaret etti.

Kıbrıscık Kaymakamı Feyza Yılmaz, 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım Oflaz'ın ailesini ziyaret etti. Kaymakam Feyza Yılmaz, şehit Yıldırım Oflaz'ın annesi Serap Oflaz ile babası Dilaver Oflaz'ı Alemdar köyündeki evlerinde ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette Kaymakam Yılmaz'a, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Doğukan Güçlü ile İlçe Emniyet Amir Vekili Resul Arslanaydın eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

5 bölge alev alev! Karayolu ulaşıma kapatıldı, tehlike büyüyor
4-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında mucizeyi gerçekleştirdiler

4-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında mucizeyi gerçekleştirdiler
Mauro Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı

Mauro Icardi'ye bir şok daha!
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin yeni işi tuttu: 3 gündür rüyadayım

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin yeni işi tuttu! 3 gündür rüyadayım
Rekor transferdi! Bayern Münih Sacha Boey'i sildi

Rekor transferdi! Korktuğu başına geldi
Bu takım bu hale nasıl geldi? Altyapısında bir tane bile antrenör kalmadı

Bu takım bu hale nasıl geldi? Altyapısında bir tane bile antrenör kalmadı
Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu