Bolu'da 79 yaşındaki ustanın 70 yıllık meslek aşkı

Bolu'da 79 yaşındaki ayakkabı ustası Mehmet Arslan, el emeğiyle yaptığı üretimi 70 yıldır sürdürüyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleğine hala ilk günkü özeni gösteren Arslan, adeta yıllara meydan okuyor.

Yukarı Çarşı'da ayakkabı üretimi yapan Mehmet Arslan, mesleğine 9 yaşında başladı. 9 yaşındayken babası tarafından bir ayakkabı ustasının yanına çırak olarak verilen Arslan, mesleğinde 70 yılı geride bıraktı. Unutulmaya yüz tutmuş mesleğini büyük bir sevgiyle sürdüren Arslan, hünerli ellerinden ortaya çıkan ayakkabıları satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

"9 yaşımdan beri hiç ara vermeden çalışıyorum"

79 yaşındaki ayakkabı ustası Mehmet Arslan, "9 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. 9 yaşında babam beni okula vermedi, bu mesleği verdi. 9 yaşımdan beri hiç ara vermeden çalışıyorum. Ayakkabı imal ediyorum. 79 yaşındayım, 80 yaşıma bir sene kaldı. Eski müşterilerim yıllardır gelir" dedi.

"Ben el işi yapıyorum, kendim yapıyorum"

Çırak bulamadığından yakınan Mehmet Arslan, "Yeni nesilde çalışan yok. Çocuklarını kimse çırak olarak vermiyor. Benim artık 3-5 günlük ömrüm kaldı. Bu meslek bitiyor. Fabrikalaştı. Ben el işi yapıyorum, kendim yapıyorum. El işinin önemi; fabrikalardan daha iyi yaparak ayakkabı ortaya çıkarır ama ustaları yok artık. Daha sağlam oluyor. Bir arıza olduğunda tekrar tamirini ben yapıyorum. Yaptığım ayakkabıları 2-3 sene giyen arkadaşlar var. Benim müşterilerimden 5 sene giyen arkadaşlar var. Tabanlar sağlam olursa 5 sene, 4 sene giyiyorlar" diye konuştu.

"40 seneden beri müşterisiyim"

Ayakkabı ustasının 40 yıldır müşterisi olduğunu söyleyen 75 yaşındaki Rüstem Orhan, "Benim aşağı yukarı 40 seneden beri arkadaşımdır. 40 seneden beri müşterisiyim. Ben hazır ayakkabı almam. Almışımdır ama öyle gençliğimi de tek tük var. Bu arkadaşımı tanıdığımdan bu yana hep buraya yaptırırım ayakkabıları. Kaliteli malzeme kullanır, kaliteli işçilik yapar. Yıllardır mağdur olmadım. Ben onun yaptığı ayakkabıyı 5-6 sene giyiyorum. Hatta burada bazı esnaf 'Bizden ayakkabı almıyorsun' gibi şeyler söyleyerek gönül koyuyorlar ama almam arkadaş. Ben kimden memnun kalırsam ondan alırım" şeklinde konuştu. - BOLU