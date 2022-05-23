Bodrum Yaza Hazırlanıyor - Haberler

Bodrum Belediyesi, yarımada genelinde altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

İlçenin birçok noktasında başlatılan altyapı çalışmaları farklı mahallelerde devam ederken, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, altyapının tamamlandığı, belediye sorumluluk bölgesi içindeki cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bodrum'da uzun zamandır süren altyapı sorunlarının giderilmesi için devam eden çalışmalar kapsamında; Turgutreis DYP 3 Hattı, Gölköy Atatürk Caddesi, Akvaryum Sokak, Bitez Köyiçi Mevkii, Kumbahçe Mahallesi Atatürk Caddesi, Geriş Erdemil Caddesi 1 Sokak'ta Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (MUSKİ) Daire Başkanlığı tarafından içme suyu isale hattı döşeniyor.

Ayrıca Turgutreis, İslamhaneleri, Akyarlar ve Gümüşlük mahallelerinde arıtma tesisi yapım çalışması ile kanalizasyon hattı bağlantı çalışması yine Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülüyor. Diğer taraftan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca İçmeler Mevkii, Torba ve Kızılağaç mahallelerinde arıtma kapasitesinin artırılması ve altyapı çalışması devam ediyor.

AYDEM tarafından da Küdür ve Geriş mahallelerinde harici hatlar yer altına alınıyor.

İLÇEDE KRONİKLEŞEN ALTYAPI SORUNLARI GİDERİLİYOR

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, AYDEM, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile MUSKİ tarafından bitirilen altyapı çalışmaları sonrası üstyapı çalışmalarının sezon öncesi hız kazandığını belirtti. Yetkililer, altyapı yenileme çalışmalarının bitirildiği bölgelerde zaman kaybetmeksizin asfaltlama, kaldırım ve peyzaj çalışması gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bu dönemde Bodrum'un, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden hiç olmadığı kadar yatırım desteği aldığını kaydeden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bir sonraki adımı çevre felaketine doğru giden altyapı kanalizasyon eksikliğinin çözülmesi için yarımada genelinde çalışmalar başlatıldı. Bir taraftan hizmetler sürerken bir taraftan da birtakım mağduriyetler yaşanmaktadır. Hepsinin farkındayız. İlçenin yüzde 92'sini kapsayacak olan altyapı eksikliğinin giderilmesine yönelik çalışmalarda yollardan kaynaklı mağduriyetlerin yaşanması kaçınılmazdır. Ancak ihmalden kaynaklanan bir mağduriyet olduğu zaman sonuna kadar takipçisi oluyoruz ve olacağız. Önemli oranda tamamlanan bu çalışmalarda belediye olarak bizler de üstyapı çalışmalarına hızla devam ediyoruz."

İNŞAAT İZİN TARİHİ UZATILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 10.03.2015 tarih ve 03 sayılı genelgesiyle turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı 15 Mayıs-15 Ekim arasında her yıl uygulanan inşaat yasağının başlangıç tarihi, bu yıl Muğla Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü'nün 2518820 sayılı yazısı ile 17 Haziran 2022 gününe kadar uzatıldı.