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Bodrum'da sahiller doldu taştı

Bodrum'da sahiller doldu taştı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığının 36 dereceye ulaşmasıyla sahillerde yoğunluk yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistler, deniz ve tekne turlarının keyfini çıkarıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sıcakları bugünden itibaren başlarken, sıcağın etkisiyle sahiller doldu taştı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da hava sıcaklıkları mevsim normallerine yükseldi. Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü ilçede sahillerdeki yoğunluk göze çarptı. Tatil için Bodrum'u tercih eden yerli ve yabancı turistlerin bir kısmı da birbirinden güzel koyları görmek için tekne turlarına katıldı. Bodrum'da hava sıcaklıkları önümüzdeki birkaç gün daha mevsim normallerinde seyredecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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