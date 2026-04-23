Bodrum'da askeri gemi kapısını çocuklara açtı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde Tuzla sınıfı karakol gemisi TCG Karşıyaka, Yalıkavak Marina'da ziyaretçilere açıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG-106 botu ise Bodrum Limanı İskelesi'nde vatandaşları ağırladı.

Bayram dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanırken, aileler çocuklarıyla birlikte askeri gemilere akın etti. Çocuklar, Deniz Kuvvetleri'ne ait gemileri yakından görme fırsatı bulurken etkinlik, bayram coşkusunu farklı bir boyuta taşıdı. Ziyaret sırasında görevli askeri personel, gemilerin teknik özellikleri, görev alanları ve kullanım amaçları hakkında vatandaşlara detaylı bilgiler verdi. Gemi içerisindeki bölümleri gezen çocuklar ve aileleri, hem eğitici hem de keyifli anlar yaşadı. Gün boyu devam eden ziyaretlerde zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı