Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Dünya Tiyatrolar Gününde Perdelerini Açıyor

İlk kez 27 Mart 2018 Dünya Tiyatro Günü'nde perdelerini açan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), beşinci yılını 'Sihirli Gemi' adlı çocuk oyununun prömiyeri ile karşılıyor.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni çocuk oyunu Sihirli Gemi'nin prömiyerini, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile organize olarak ilçedeki ilköğretim çocukları ile yapıyor. Oyun, 1 Nisan cumartesi gününden itibaren, her cumartesi saat 14.00'te minik seyircilerini bekliyor olacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi Dr. Ezgi Deniz Alpan'ın yazdığı oyunda, aynı bölümün öğrencileri de oyuncular arasında bulunuyor. Yönetmen koltuğunda Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularından ve aynı fakültenin mezunu Sertaç Aydın oturuyor.

SİHİRLİ GEMİ, DENİZLERİ KURTARMAYA GELDİ

Dünyadaki ve Türkiye'deki deniz kirliliği sorununa odaklanan Sihirli Gemi, renkli rejisi, özgün şarkıları ve danslarıyla seyircilerini, korsanların, papağanların, balıkların dünyasına davet ediyor. Çocukların bakışıyla deniz kirliliğinin sebeplerinden ve sonuçlarından bahsederken, bu dünyanın tüm canlılara ait olduğunu vurguluyor. Hava kirliliği, orman yangınları, termik santraller gibi ekolojik sorunların bir bütün olduğunu yansıtan oyun, küçük seyircilerini eğlendirirken deniz sevgisinin önemini gösteriyor.

BBŞT Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen oyunla ilgili şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz bu zor koşullarda en çok yıpranan kesimin çocuklar olduğu bilinci ve sorumluluğuyla onlara güzel bir çocuk oyunu hazırladık. Dünya Tiyatro Günümüzü onlarla da kutlayacağız. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum."

Oyunun yönetmeni Sertaç Aydın ise "İlk kez bir çocuk oyununun yönetmenliğini yapmak beni oldukça heyecanlı, keyifli ve sihirli bir yolculuğa sürükledi. Sihirli yolculuğumuzun bu kadar keyifli olmasını sağlayan, bana inanıp destekleyen ekip arkadaşlarımın her birine tüm kalbimle teşekkür ederim" dedi.

BAŞKAN ARAS: "İKLİM KRİZİNE KARŞI MÜCADELE ÖNCELİĞİMİZ"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bütün dünyanın başlıca sorunu olan iklim krizi ve ona yol açan ekolojik sorunları bir çocuk oyunu ile dile getiren Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibine teşekkür ederken, "Biliyoruz ki çocuklar bizim geleciğimiz. Onların çevreye, ekolojiye karşı bilinçlendirilmesi önceliğimiz olmalı. Bodrum Belediyesi olarak bir taraftan önemli iklim çalışmaları gerçekleştirirken bir taraftan da çocuklarımıza tiyatronun öğretici yönüyle önemli mesajlar vereceğiz. Katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.