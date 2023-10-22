Bodrum Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Anaokulu'nu Açtı

Bodrum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 100. Yıl Cumhuriyet Anaokulu açılışı geniş bir katılımla gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 100. Yıl Cumhuriyet Anaokulu açılışı geniş bir katılımla gerçekleşti.

Çırkan Mahallesi Timurhan Caddesi üzerinde yapılan anaokulu açılışına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye başkan yardımcıları, CHP Bodrum İlçe Başkanlığı protokolü, Çırkan Mahalle Muhtarı Coşkun Ünlü, meclis üyeleri, birim müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Açılış töreninde çocuklara özel olarak pamuk şeker ikramı yapılırken animatör ekibi alanda çocuklarla ilgilendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende davetlilerin mesajlarının okunmasının ardından konuşan Çırkan Mahalle Muhtarı Coşkun Ünlü, anaokulunun açılmasında emek harcayan herkese teşekkürlerini iletti. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş ise 2022 Kasım ayında başlayan çalışmalar sonrası okulun faaliyete geçirildiğini söylerken okul ile ilgili detayları paylaştı. Emek veren herkese teşekkür eden Başkan Yardımcısı Akbaş, okulun Bodrum'a hayırlı olmasını diledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çok büyük bir acı yaşandığını belirterek başladığı konuşmasında İsrail ve Filistin arasındaki savaşta çocukların da hayatını kaybettiğini söyleyerek hayatını kaybeden tüm çocukları andı.

Başkan Ahmet Aras 4 yıl önce Peksimette bir çocuk kulübü açtıklarını ardından Konacık'ta ve Mumcular'da gündüz bakımevi açtıklarını da sözlerine eklerken "Çocuklarımız ve geleceğimiz için buradayız. Yapılacak çalışmaları salgın dolayısıyla ertelemiştik. Bu süreçte belediye olarak daha çok ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar yaptık. O dönemde projelendirdiğimiz çalışmaları teker teker hayata geçiriyoruz. Bugün de Çırkan halkına yakışır bir tesisi halkımıza ve çocuklarımıza kazandırdık" diyerek anaokulunun yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış kurdelasının kesilmesinden sonra Belediye Başkanı Ahmet Aras ile protokol üyeleri ve öğretmenler açılış kurdelesini keserken okul, hep birlikte gezildi.

Başkan Aras ve beraberindekiler daha sonra Çırkan Hüseyin Kuru Pazar Yerinde esnafı ziyaret ederek alanda incelemelerde bulundu.