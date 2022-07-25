Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Akçaalan'da Halkla Buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Halk Buluşmaları" kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Önceki gün Akçalan Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Aras sorunların çözümü ile ilgili istişarede bulunarak belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Akçaalan Mahallesi'nde düzenlenen halk toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu, Ummahan Yurt, İbrahim Akbaş, Tayfun Yılmaz, birim müdürleri, MUSKİ İçme Suyu 1.Bölge Şube Müdürü Oğuz Kağan Bardakçı, Akçaalan Muhtarı Cumhur Bayırlı, meclis üyeleri ile CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Umut Anıl Özdoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hizmet odaklı çalışma prensibi ile halkla toplantılar düzenleyerek bölgenin sorunları ve çözümlerini yerinde değerlendiren Bodrum Belediyesi, Akçaalan'da tüm birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Akçaalan toplantı salonunda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aras, ilk olarak kendisine iletilen taleplerin çözümü için vatandaşlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Vatandaşlara mikrofon uzatılarak öneri, talep ve şikayetlerin dinlendiği toplantıda, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sorunların ivedilikle çözülmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Ortak çözüm için karşılıklı istişarede bulunan Aras, bölgede düzenlenen çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

"TALEP VE ŞİKAYETLERİ DİNLEYEREK EN KISA SÜREDE ÇÖZÜM BULMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Başkan Aras, Bodrum'da muhtarlarla iletişim halinde olduğunu belirterek bugün burada vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları söyledi:

"Bugün burada sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Muhtarlarımızla zaten sürekli iletişim halindeyiz. Buraya seçim çalışması yapmaya değil sizlerin şikayet ve taleplerini dinlemeye geldik. Bu talep ve şikayetleri dinleyerek en kısa sürede çözüm bulmak için var gücümüzle çalışacağız."

Aras, konuşmasında ciddi bir nüfus artışının olduğunun altını çizerek sistemin bu nüfus artışının getirdiği ihtiyaçları karşılamakta zorlandığını ve bu nedenle bazı aksaklıkların olduğunu, hizmet yükünü beraber çalışarak karşılamak zorunda olduklarını söyledi. Belediye'ye gelen şikayet ve talepleri de inceleyen Başkan Ahmet Aras, yol, kaçak yapılaşma, aydınlatma gibi vatandaşların temel ihtiyaçların karşılanması yönünde izledikleri yol haritasına da değindi. Saha Çözüm Ekibi, Derin Yoksulluk Ağı gibi belediye bünyesindeki ekiplerin belli periyodlarda sokak sokak gezerek ziyaretlerde bulunduklarını ve tespit ettikleri aksaklıkları ilgili birimlere aktardıklarını söyleyen Başkan Aras, bu ziyaretlerin yıl boyunca devam edeceğinin de altını çizdi.

"BİTKİ ATIKLARI BELLİ NOKTALARDA TOPLANACAK VE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILACAK"

Vatandaşlarla yapılan sohbette kreş ve kadın yaşam evi talepleri ile ilgili ise Başkan Aras, ilgili birim müdürlerine uygun alanları tespiti ve projelendirilmesi için talimat verdi. Toplantıda yeni bir pazar yeri projelerinin olduğu müjdesini de veren Aras, bitki atıkları hakkında düzenlemek üzere oldukları projeye de değinerek, "Bitki atıkları belli noktalarda toplanacak ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılacak" dedi. Pazar atıklarının kompost yapımında kullanılması, geri dönüşüm çalışmaları, çöp toplama saatleri, evsel atık günleri hakkında da bilgiler verdi.

Eğitimin önemine de değinen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, önceliğin eğitim olduğunun ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımların bu yönde düzenlenmesi gerekliliğine de vurgu yaparak çalışmaların bu yönde devam ettiğine değindi.

ANKA / Yerel