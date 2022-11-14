Bitlis'ten sonra Hatay'da da aynı manzara! Samandağ'ı başıboş köpekler işgal etti

Bitlis'te kuduz nedeniyle 1 çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından benzeri bir manzara da Hatay'ın Samandağ ilçesinden geldi. Samandağ ilçesinde başıboş köpeklerden bıkan bölge halkı, belediye başkanı Refik Eryılmaz'a "Gör bu tabloyu" diyerek isyan etti. Refik Sahillioğulları adlı vatandaş da köpek saldırısı nedeniyle kolundan yaralandı.

Türkiye genelinde başıboş köpek sorunu devam ediyor. Başıboş köpekler nedeniyle hemen hemen her gün bir ilimizden kaza ya da saldırı haberi gelirken, son olarak Bitlis'te 1 çocuğun kuduz nedeniyle hayatını kaybetmesi yürekleri yaktı.

SON KORKUTUCU MANZARA HATAY'DAN

Başıboş köpeklere ilişkin son korkutucu manzara ise Hatay'dan geldi. Samandağ ilçesinde sokaklarda gezen yüzlerce başıboş köpek, vatandaşları canından bezdirdi.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Köpeklerin saldırısı sonucu da Refik Sahillioğluları adlı vatandaş ağır şekilde yaralandı. Sahillioğulları, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'a seslenerek köpeklerin toplatılması çağrısında bulundu.