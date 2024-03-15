Bitlis'te Müftü Ramazan Fitresi Hakkında Bilgilendirme Yaptı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan İlçe Müftüsü Bilal Şengül, Ramazan fitresi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Tatvan İlçe Müftüsü Bilal Şengül, Ramazan fitresi ya da diğer adıyla fıtır sadakasının Ramazan ayına özel bir ibadet olduğunu söyleyerek, "Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene İslam fıkıh literatüründe fıtır sadakası olarak bilinen, halk arasında da fitre olarak tarif edilen bu sadaka, bu ibadetin bedelini 130 TL olarak belirledi. Tabii bu sadakanın önemi çoktur. Tarih boyunca alimlerin ortak görüşlerine göre bu ibadet Ramazan ayına özel bir ibadet ve her Müslüman'a farzdır. Belli bir oranda malı mülkü olan kişinin fıtır sadakasını vermesi boynunun borcudur. Bu ibadette Müslümanlar arasındaki o kardeşlik duygusunu, o paylaşma duygusunu ortaya çıkarır ve bayrama ulaşma sevincini herkes yaşasın diye böyle bir ibadet Ramazan'a özel kılınmıştır. Onun için kişiler, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin fıtır sadakasını vermek zorundalar. Yani bir baba, eşini ve ergenlik çağına ermemiş çocuklarının ve henüz evlenmemiş kız çocuklarının fıtır sadakasını bu şekilde vermek zorundadır" dedi.

Fıtır sadakasını kimler verebilir?

Şengül, "Nisap miktarı kadar malı olanların fıtır sadakasını vermesi gerekiyor. Tabii bu durum mezhepler arasında değişiyor. Mesela İmam Şafii (R.A) fakir olanı şöyle tarif eder; bugün elinde olan gıdası yarına ulaşmıyor ve yetmiyorsa bu kişi fakirdir ve fıtır sadakasından muaf olmuş olur. Tabii tam tersi daha fazla malı var ise İmam Şafii'ye göre fıtır sadakası vermesi gerekiyor. Fıtır sadakasının zekata benzetilmemesi lazım. Fıtır sadakası Ramazan'a özel bir ibadettir. 5 kişilik bir aile asgari ücretle geçiniyorsa, kiradaysa, çoluk çocuğu okul okuyorsa, bunlar maaşlı olsalar bile yoksulluk kavramı altında nitelendirilebilir ve yine bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamaları için fıtır sadakası verilebilir. Çocuklar anne ve babasına asla fıtır sadakası veremez. Çünkü bakmakla mükelleftir. Anne baba ayrılmışlar ise İmam Şafii'ye göre çocukları anne ve babasına fıtır sadakası verebilir. Ama İmam-ı Azam'a göre ne evlat baba ve annesine ne anne ve baba çocuklarına fıtır sadakası veremez" dedi. - BİTLİS