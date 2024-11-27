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Bitlis'te İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Mont ve Bot Yardımı

Bitlis'te İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Mont ve Bot Yardımı
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Bitlis Valiliği tarafından 'Bitlis'te Sıcak Gülümsemeler' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 3 bin 850 öğrenciye mont ve bot dağıtıldı. Projenin değeri yaklaşık 3 milyon TL.

Bitlis Valiliği tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve bot yardımı yapıldı.

Bitlis merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi 3 bin 850 öğrenciye mont ve bot dağıtımı yapıldı. Bitlis Valiliği koordinesinde kaymakamlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakıfları ile Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğinde "Bitlis'te Sıcak Gülümsemeler" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında yaklaşık 3 milyon TL değerinde bot ve mont alınarak, öğrencilere dağıtılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi.

Teslim için düzenlenen programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Vali Yardımcısı Kübra Sivaslıoğlu, İl Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakfı Müdürü Mesut Gültekin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve okul müdürleri katıldı. Burada konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Valiliğimiz koordinesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Vakıflarımız ve Milli Eğitim Müdürlüklerimizin işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bu güzel proje ile il genelindeki 154 okulumuzda tespit edilen ihtiyaç sahibi 3 bin 850 öğrencimize mont ve bot dağıtımı yapacağız. Projemize destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor ve devletimizin tüm imkanlarıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, özellikle de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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