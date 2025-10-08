Bitlis'te Filistin ve Gazze Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gazze soykırımının yıl dönümü çerçevesinde tüm okullarda Filistin ve Gazze farkındalık etkinliği düzenlendi.

Gazze'de yaşanan katliam ve soykırımın yıl dönümü dolayısıyla 81 ildeki tüm okullarda Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinliği düzenlendi. Bu çerçevede Bitlis merkez ve ilçelerde yapılan etkinlikler renkli anlara sahne oldu. Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Hatuniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe katılarak öğrencilere eşlik etti. Öğrenciler ellerinde Filistin ve Türk bayrağı ile Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekerek hazırlamış oldukları Filistin renklerine boyanmış balonları 'Özgür Filistin' sloganı ile gökyüzüne uçurdu.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, etkinliklerin il genelindeki tüm okullarda düzenlendiğini belirtti. Bu tür etkinliklerin okullarda devam edeceğini kaydeden Kaya, şöyle konuştu:

"Bugün ülke genelinde Filistin farkındalık etkinlikleri düzenlenmektedir. Biz de Bitlis ilimizde tüm okullarımızda sabah saatlerinden itibaren Filistin etkinlikleri düzenlemeye başladık. Bugün Hatuniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde biz de öğrencilerimizin hazırlamış olduğu Filistin etkinliğine katılmış olduk. Bizim buradaki temel gayemiz, öğrencilerimizde insan hakları ve demokratik bilinci geliştirmek. Aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Maarif Modelindeki erdem, değer, eylem özünü öğrencilerimizde bu bilinci geliştirmeye çalışmak. Bu konuda destek olan tüm yöneticilerimize, emeği geçen tüm öğrencilerimize Bitlis'imiz adına teşekkür ediyorum. Yıl boyu bu etkinliklere devam edeceğiz. Zaman zaman programlar dahilinde okullarımızda bu tür etkinliklere yer vermeyi planlıyoruz." - BİTLİS