Bitlis Tatvan'da başıboş atla çarpışan otomobilde 1 kişi yaralandı

Bitlis Tatvan'da başıboş atla çarpışan otomobilde 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Bitlis-Van D-300 kara yolu üzerindeki Uslu köyü mevkiinde seyir halindeki otomobilin başıboş ata çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin başıboş ata çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bitlis- Van D-300 kara yolu üzerindeki Tatvan ilçesine bağlı Uslu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat S. (44) yönetimindeki 34 HKJ 945 plakalı otomobil, kara yolunda aniden karşısına çıkan başıboş ata çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı