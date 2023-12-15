Bitlis'te Filistin halkı yararına hayır çarşısı açıldı

BİTLİS - Bitlis Müftülüğü öncülüğünde Filistin halkı için hayır çarşısı açıldı.

Bitlis merkezde bulunan Ersan Camisi bahçesinde açılan hayır çarşısına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bitlis İl Müftülüğü öncülüğünde açılan çarşıda, kadınlar tarafından hazırlanan yöresel yemekler, tatlılar ve el emeği tasarım malzemeleri satışa sunuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Bitlis İl Müftü Yardımcısı Gülnihal Bora, Kur'an kursları olarak Filistin halkına yardımda bulunmak istediklerini söyledi. Bora, "Bu hayır çarşısını tamamen Filistin'de yaşanan katliamlara tepkimizi göstermek için Kur'an kursları olarak müftülüğümüz adına düzenledik. Tamamıyla Kur'an kurslarımızda yapılan el ürünleri, Filistin bayrağının renkleri ile anahtarlıklar, broşlar ve tokalar gibi malzemeleri satışa sunuyoruz. Gayemiz, Filistin'de yaşanan katliamlara; müftülük, Kur'an kursları ve bayanlar olarak tepkimizi dile getirmektir. Toplumda en azından az da olsa bir emek harcansın, taşın altına bizlerde elimizi koyalım diye böyle bir hayır çarşısı kuralım dedik. Daha önce müftülük olarak bir yardım kampanyası yapmıştık. Güzel bir gelir toplanmıştı. Gazze'de şu anda insanlar çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Bunca acı yaşanıyorken bir taraftan katliamlar bir taraftan susuzluk açlık yaşanırken, burada rahatça oturmamız bize yakışmazdı" diye konuştu.