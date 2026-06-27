Bit pazarından aldıkları eskimiş eşyaları tamir ediyorlar

İzmir'de bit pazarlarından aldıkları yıpranmış eşyaları büyük bir titizlikle tamir eden iki kardeş, nostaljik ürünlerle hem çocukların yüzünü güldürüyor hem de sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşıyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan yazılımcı Zafer ve içerik üreticisi Barış Tehci kardeşlerin nostaljik eşya tutkusu milyonlara ulaştı. İki kardeş, bit pazarlarından eskimiş ve tarihi değeri olan eşyaları satın alıyor. Daha sonra bu eşyaları titiz bir çalışmayla tamir eden kardeşler, onları ilk günkü parlaklığına kavuşturuyor. Eksik olan parçaları da 3 boyutlu yazıcı sayesinde temin ediyorlar. Bazen saatler bazen de günler süren tamir işleminin ardından oyuncak ve teknolojik eşyaların ise bir kısmını koleksiyonlarına ayırıyor bir kısmını da çocuklara hediye ediyorlar. İki kardeşin kayda alıp sosyal medyada paylaştıkları tadilat videoları ise milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

Eşyaların tamirat sürecinden bahseden Barış Tehci, "Tamirat ve tadilat işlerini kardeşim Zafer yapıyor. Beraber pazarları geziyor, eğlenceli içerikler üretmeye ve insanların yaşanmışlıklarını gündeme getirmeye çalışıyoruz. 80'lerin, 50'lerin, hatta 40'ların Osmanlı döneminden kalma ürünlerini toplayıp restore ederek değerlendiriyoruz" dedi.

"Hatıraları canlandırıyoruz"

Sosyal medyada karşılaştıkları ilginin oldukça iyi olduğuna değinen Barış Tehci, "İzmir'de ve Manisa'da çekimler yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin 81 vilayetini gezmek istiyoruz. Videoların izlenmesi bizim için çok güzel bir duygu. Topluma bir değer katıyor. İnsanlara tüketmeyi değil, ellerindekini değerlendirmeyi hatırlatıyoruz. İnsanların çocukluğuna gidiyoruz. Kimi zaman 60'lı yaşlarda olan kişilerin çocukluğundaki ürünleri buluyor, annesinden ya da babasından kalma ürünleri onlara tekrar gösteriyoruz. Onlar için hatıraları canlandırıyoruz" diye konuştu.

"Bir kısmını koleksiyona katıyor, bir kısmını çocuklara gönderiyoruz"

İnsanlara geri dönüşüm bilincini aşılamak istediklerini ifade eden Zafer Tehci ise şunları söyledi:

"Tarihi değeri olan ürünleri seçiyoruz. Eski ürünleri kurtarmaya yönelik bir proje geliştiriyoruz. Satın aldığımız oyuncak veya teknolojik ürünlerin ilk önce sorunlarını tespit ediyoruz, daha sonra tamiratını ve tadilatını yapıyoruz. Bu ürünlerin satışını yapmıyoruz. Bir kısmını kendi koleksiyonumuza katıyor, bir kısmını da çocuklara gönderiyoruz."

Hedefleri 'müze' oluşturmak

Tamirat sürecinin ortalama 3 ile 6 saat arasında sürdüğünü aktaran Zafer Tehci, "3 gün uğraştığımız daha uzun projeler de oldu. Çok kötü durumda olmadığı sürece tamir edemediğimiz ürün çoğu zaman olmuyor. Kurtarılamayacak durumda olanları da yedek parça olarak değerlendiriyoruz. Yaklaşık 250 parçalık bir koleksiyon var. Bu koleksiyonla insanların ziyaret edebileceği, anne babaların çocuklarını getirip 'Bizim çocukluğumuzun ürünleri bunlardı' diyebilecekleri bir müze kurmak" şeklinde konuştu.

"Tadilat için bize ulaşan insanlara yardımcı oluyoruz"

Aylık ortalama 55 milyon izlenme oranına ulaştıklarına da değinen Tehci, "Bu ilgiden çok memnunuz. İnşallah daha fazla kitlelere ulaşabiliriz. Vatandaşlardan da çok olumlu tepkiler alıyoruz. İnsanların ellerinde babalarından, atalarından yadigar kalmış, tarihi değeri olan ama yeniletmek için kimseyi bulamadıkları özel ürünler oluyor. Müsaitlik durumumuza göre, bize ulaşan bu tarz ürünleri elimizden geldiğince alıp ücretsiz olarak yeniliyor ve onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye belirtti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı