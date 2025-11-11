Haberler

Bisikletle Umre Yolculuğuna Çıkan Fahrettin Şener, Hayalini Gerçekleştiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşayan Fahrettin Şener, Likya Yolu'nu yürüdükten sonra bisikletle umre seyahatine başladı. 10 Kasım'da yola çıkan Şener, Türkiye üzerinden Suriye ve Ürdün'ü geçerek Suudi Arabistan'a ulaşmayı hedefliyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşayan Fahrettin Şener, uzun süredir hayalini kurduğu bisikletle umre yolculuğuna çıktı. Yerel seçimlerin ardından kendisine iki hedef belirlediğini ifade eden Şener, bu hedeflerin ilkini Likya Yolunu yürüyerek tamamladığını, ikinci hedefinin ise bisikletle umre seyahati olduğunu söyledi.

Şener açıklamasında, "Yerel seçimlerden sonra kendime iki tane hedef koymuştum. Bir tanesi Likya yolunu yürümek. Onu başardım. O, Ölüdeniz'den başlayarak Antalya Geyikbayır'a kadar 534 kilometrelik bir yoldu. Gerçekten dünyanın en zor yollarından ama Türkiye'nin en güzel yoluydu. Onu başardım. İkinci hedefim olarak da bisikletle Ümre seyahati yapmak. Bugün onun için buradayız. Bugün 10 Kasım. 10 Kasım'da Susurluk'tan, işte Susurluk Meydanı'ndan inşallah hayırlı bir iş için yola çıkıyorum" dedi.

Güzergahı hakkında bilgi veren Şener, "Buradan Türkiye'ye geçeceğim. Türkiye'ye geçtikten sonra Suriye'ye uğrayacağım. Suriye'ye geçtikten sonra Ürdün'e gireceğim. Ürdün'den sonra da Suudi Arabistan'a girip, Arabistan içinde 1200 km civarında yine bisiklet pedalı çevirerek 40 veya 45 günlük bir planımla umre seyahati yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yolculuğun manevi ve kişisel anlamda kendisine çok şey kattığını vurgulayan Şener, "Bunu niye yapıyorum? Bu hem bana şunları kazandırıyor; hem fizik olarak güçlenmeyi, hem insanın kendini tanıması için yolda olması gerekiyor. İrade olarak güçlenmeyi sağlıyor, iletişim kurmayı sağlıyor ve gittiğim her yerde de yerel yönetimleri inceleme şansım oluyor. Bu yüzden bugün işte veda etmeye geldim. İnşallah Allah'ın izniyle, halkımızın duasıyla ben bunu başaracağıma inanıyorum. Teşekkür ediyorum" dedi.

Şener, Susurluk Meydanı'ndan dualarla uğurlanarak umreye doğru yola çıktı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
CHP'ye kapatma davası iddiası sonrası borsa sert düştü

Piyasalar allak bullak! Borsa kırmızıya döndü
İbrahim Hacıosmanoğlu resmen duyurdu: Türk futboluna yeni hakemler geliyor

Hacıosmanoğlu resmen duyurdu: Türk futboluna yepyeni isimler katılıyor
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
Kayıp otizmli Veysel'den günler sonra acı haber geldi

Bir haftadır aranıyordu! Otizmli Veysel'den acı haber geldi
Yılmaz Vural Arda Güler'in babasını 'Sakın' diyerek uyarmış

Yılmaz Vural Arda'nın babasını "Sakın" diyerek uyarmış
Yılmaz Vural'dan yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif

Yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif
Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı

Fatma Girik'in unutulmaz rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Mahkeme Furkan Bölükbaşı hakkında kararını verdi
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.