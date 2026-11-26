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Biruni Üniversitesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde "Görünmeyen Şiddet-Karanlık Koridor Farkındalık Sergisi" açıldı. Şiddetin yalnızca fiziksel boyutuyla sınırlı olmadığına dikkat çekilen sergide, günlük hayatta normalleştirilen şiddet biçimlerine karşı toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu tarafından, Komisyon Başkanı Öğr. Gör. Elif Bakkal Öztokatlı öncülüğünde düzenlenen serginin açılışını Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sevim Savaşer ve Prof. Dr. Fatma Çelik gerçekleştirdi. Açılışa akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler katıldı.

"Her şiddet iz bırakır, her iz görünmez" mesajıyla hazırlanan sergide psikolojik, ekonomik ve dijital şiddetin yanı sıra sosyal izolasyon, tehdit, kontrol ve ısrarlı takip gibi davranışlara dikkat çekildi. Fiziksel şiddet görüntüleri yerine günlük yaşamda karşılaşılabilen ifadelere yer verilen sergi, ziyaretçileri "Bu sadece bir cümle mi" sorusuyla şiddetin görünmeyen boyutlarını sorgulamaya davet etti.

"Keşke hiç kimse bizi korumak zorunda kalmasa"

Serginin açılışında konuşan Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Çelik, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek, şiddetin hiçbir türünün normalleştirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Çelik, "Şiddet gören kadınlar da her türlü şiddet gören çocuklar da korunmalıdır, korunmak zorundadır. Keşke korunmak zorunda kalmasak, keşke hiç kimse bizi korumak zorunda kalmasa ya da bununla ilgili bir gün olmasaydı" dedi.

Şiddetin kuşaktan kuşağa aktarılmasının önüne geçilmeli

Şiddetin kuşaktan kuşağa aktarılmasının önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Çelik, daha sağlıklı bir toplumun yetiştirilmesinde ailelerin sorumluluğuna değindi.

Şiddete maruz kalan bireylerin yardım çağrılarının fark edilmesinin önemini de vurgulayan Çelik, şiddet karşısında yardım istemek için kullanılan el işaretini katılımcılara göstererek toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu.

Özgün ve deneyimsel tasarımıyla şiddetin farklı biçimlerini görünür kılmayı amaçlayan sergi, 27 Kasım'a kadar Biruni Üniversitesi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı