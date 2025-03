Birlik Vakfı'ndan 15 Temmuz Sonrası Değişen Yardım Eğilimleri

Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel; yardımlarda ve hayır işlerinde her geçen yıl azalma olduğunu kaydederek buna en büyük etkenin FETÖ Terör Örgütü olduğunu belirtti. Başkan Adıgüzel; "15 Temmuz'dan sonra vatandaşlarımızın ve hayır sahibi insanlarımızın bu tür vakıf ve derneklere bakış açısı değişti" dedi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, vakıf faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı. Vakıf olarak üniversite öğrencilerine ellerinden gelen her türlü desteği vermeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Adıgüzel; "Birlik Vakfı'nda Türkiye genelinde 60 tane şubemiz var. Milli Türk Talebe Birliği ile beraber her dönem iftar programımız var. Biz de inşallah Ramazan ayının ortalarında bir iftar vereceğiz. Onun dışında üniversite öğrencilerimiz her gün vakıfta iftar programı yapıyor. Vakıfta program olmaz ise biz yemeği yaptırıp öğrenci evlerimizde iftar yapıyoruz. Üyelik üzerine çalışmamız yok, hangi öğrencimizin ihtiyacı varsa elimizden geldiğince ayarlamaya çalışıyoruz. En az 200 kişiye burs veriyoruz. Teknoloji dediğimiz, sosyal medya dediğimiz olaylar öğrencilerimizin ufkunu biraz daha daralttı. Her şeyi telefondan bulabilirim düşüncesiyle gençlerimiz seminerlerden biraz geri kalıyor. Vakfımızın içerisinde her türlü derslerde, Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüğü'yle anlaşmalı hocalarımızla birlikte açılan kurslarla ücretsiz olarak bu kardeşlerimize kurs veriyoruz. Vakfımızda her hafta sohbetlerimiz var" dedi.

"15 Temmuz'dan sonra dernek ve vakıflara bakış açısı değişti"

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından vatandaşların vakıf ve derneklere bakış açısının değiştiğinin altını çizen Başkan Adıgüzel, ayrıca son zamanlarda vakıf ve dernek adını kullanarak vatandaşların duygularını sömüren dolandırıcıların da arttığını bildirdi. Başkan Adıgüzel; "Zaman geçtikçe yardımlarımızın sayısı azalıyor. 2016 yılında Birlik Vakfı'nı kurduğumuzda 15 Temmuz gibi süreci yaşadık. Ondan sonra vatandaşlarımızın ve hayır sahibi insanlarımızın bu tür vakıf ve derneklere bakış açısı değişti. 'Bağışta bulunmak istiyorum ama verdiğim bağıştan kimsenin haberi olmasın, size güveniyorum, gideceği yeri de biliyorum ama makbuz kesilmesin' diyorlar. Yarın başıma iş gelebilir düşüncesi problem olmaya başladı. Bu işi kullanan çok insan oldu. Vakıf, dernek anlamında 'hayır yapıyorum' diye sürü dolandırıcılar ortaya çıkıyor. Hatta Birlik Vakfı adına da dolandırıcılık faaliyeti yapıyorlar, gerekli yerlere suç duyurusunda bulundum. Bu tür şeyleri vakıf ve dernekler üzerinden yaparak vatandaşın duyguları suistimal edildiğinden dolayı bu iş düşmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Birlik Vakfı'na desteğini esirgemeyen Mehmet Özhaseki'ye de teşekkürlerini ileten Başkan Mehmet Adıgüzel; "Birlik Vakfı'na böylesine güzel bir okul kazandırdığı için, öğrencilerimize desteğini esirgemediği için Mehmet Özhaseki Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Birlik Vakfı güven sağladığı için hayır sahibi vatandaşlarımız her türlü desteği vermekteler" diye konuştu. - KAYSERİ