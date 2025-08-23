Birlik Vakfı Kayseri'de Yeni Dönem Başladı

Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Bilal Habeş Bulut, yaptığı basın açıklamasında, "Bizim popüler gündemler dışında ilgileneceğimiz çok daha büyük gündemler var" dedi.

Vakıf olarak birlik ve beraberlik adına çalışmalar yapacaklarını söyleyen Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Bilal Habeş Bulut, "Haziran ayı itibariyle Birlik Vakfı Kayseri Şubemizde göreve başladık. Birlik Vakfımız 2016 yılında Kayseri'de faaliyete başlamıştı. Bizden önce görev yapan Mehmet Adıgüzel başkanımıza teşekkür ediyoruz. Görevi biz devraldık, 54 kişilik bir yönetim kurulu kadromuz var. Kadromuzla beraber Kayseri'de en güzel şekilde en güzel şekilde hizmet etmeye talibiz inşallah. Burada Birlik Vakfı'nın en büyük düsturu bulunduğu şehirde birliği ve beraberliği sağlamak. 54 tane şubesi ile beraber de Türkiye'de birliği ve beraberliği sağlamak. Şehrimiz için birlik ve beraberlik adına ne gerekiyorsa bütün çalışmaları yapacağımızı buradan bildirmek isteriz. Hepimiz gayretli ve heyecanlıyız. Hepimizin çalışma arzusu çok yüksek. Birlik Vakfı Kayseri'de inşallah daha faydalı işlerde bulunacak" dedi.

Bulut, popüler gündemler dışında önemli gündemlerle ilgili komisyonlar kurup çalışma yapacaklarını söyleyerek, "Bizim popüler gündemler dışında ilgileneceğimiz çok daha büyük gündemler var. Birlik Vakfı olarak bunun farkındayız. Terörsüz Türkiye gibi olayları en ince ayrıntısına kadar, en hassas şekilde ilerleyen tarihlerde paylaşacağız. Bunlarla alakalı komisyonlar kuruyoruz. Çalışmalar yapacağız. Tabi ki yeni bir Anayasa çalışması olacak Türkiye'de. Hukuk komisyonumuz şu anda çalışmaya başladı bu konuyla alakalı. Hukuk komisyonumuz konuyu en ince ayrıntısına kadar inceleyip, ilk önce Anayasa'nın ne olduğunu topluma anlatma çabası içinde olacak. Daha sonra yeni Anayasa'dan toplumun beklentisini ve bu beklentiler neticesinde karşılanabilecek durumları ilgili mercilere aktarmak için çaba ve gayret içerisinde olacağız. Burada ideolojik bir çatışma olmadığı sürece, birlik ve beraberlik olduğu sürece buranın Kayseri'de herkesin evi olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ