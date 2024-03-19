Üye Girişi
Haberler

Bir bacağı kesilen İbrahim tedavi olabilmek için saatlerce yol gidiyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Yabancı uyruklu çocuk İbrahim, kemik kanseri nedeniyle bir bacağını kaybettikten sonra tedavi olmak için uzun yolculuklar yapıyor. İbrahim ve ailesi, tedavi sürecini Denizli'de devam ettirmek istiyor.

Bir bacağı kesilen İbrahim tedavi olabilmek için saatlerce yol gidiyor

Hatay'dan sevk alarak Adana'daki hastaneye giden İbrahim, ailesiyle birlikte yaşadığı Denizli'de tedavi olmak istiyor

DENİZLİ - Yakalandığı kemik kanseri rahatsızlığı nedeniyle bir bacağı kesilen yabancı uyruklu çocuk, diğer bacağının kurtarılabilmesi için zorlu bir tedavi süreci yaşıyor. Saatlerce yolculuk yaparak hastaneye gidip gelen çocuk, tedavisine ağabeyiyle birlikte yaşadıkları Denizli'de devam etmek istiyor.

Suriye'nin İdlib kentinde annesi Amine Elfecir ile birlikte yaşayan 13 yaşındaki İbrahim Elfecir'in kemik kanserine yakalandığı belirlendi. Devam eden iç savaş nedeniyle tedavisi tam olarak yapılamayan İbrahim'in 7 ay önce sol bacağı dizinin üzerinden kesildi. Daha iyi imkanlarda tedavi olmak isteyen İbrahim ve annesi, Hatay üzerinden Türkiye'ye giriş yaparak, Denizli'de yaşayan ağabeyi Muhammed Elnes Elfecir'in yanına yerleşti. Tedavide geç kalınması nedeniyle sol bacağı hastalığın tespit edildiği bölgenin 10 santimetre üzerinden kesilmek zorunda kalan İbrahim, iyileşebilmek için zorlu bir tedavi sürecine girdi.

Ülkeye giriş işlemleri Hatay'dan yapıldığı için sadece Adana'daki bir hastanede kemoterapi almasına izin verilen İbrahim, ayda birkaç kez Denizli'den 11-12 saat otobüs yolculuğu yaparak tedavisini sürdürüyor. Her seferinde önce Hatay'a giderek sevk belgesi alan İbrahim ve ailesi, bazen boş yatak bulamayınca hastane bahçesinde gecelemek zorunda kalıyor. Koşup oynayan yaşıtlarını duygu dolu gözlerle izleyen İbrahim, yolculuk nedeniyle daha da yorgun düşmesi nedeniyle tedavisine ağabeyiyle birlikte yaşadığı Denizli'de devam edebilmek için yetkililerden yardım bekliyor.

7 ay önce bacağı kesilen kardeşinin 6 aydır Denizli'de yanında kaldığını belirten Muhammed Elnes Elfecir, "Denizli'de yaşıyorum, 6 yıl oldu buraya geleli. Küçük kardeşim kemik kanseri hastalığına yakalandı. Ayağı Suriye'de kesildi ve Türkiye'ye tedavi için geldik. Şu anda Adana'da tedavi görüyor. Ben Denizli'de yaşıyorum ve kemoterapi için her seferinde Denizli'den Adana'ya gidip geliyorum. Çocuk çok yoruluyor ve çok masraflı oluyor. Önce Hatay'a gidiyorum, oradan Adana'daki hastaneye sevk alıyorum. Kardeşimin yatışı yapılıyor ve ben geri geliyorum çalışmak için. Durumumuz yeterli değil ve ben yardım istiyorum. Tek başıma çalışıyorum. Burada hem anneme ve kardeşime bakıyorum hem de Suriye'deki aileme para gönderiyorum. İbrahim kemik kanseri ve kemoterapi alıyor. Şu ana kadar 12 kez kemoterapi aldı ve almaya devam edecek. Her seferinde Adana'ya gidip gelmekten çok yoruluyor. Türkiye'ye tedavi olmak için geldik ve burada okula gitmedi. Bize sadece tedavi için siyah kimlik verdiler. Tedaviye Denizli'de devam etmek istiyoruz ve sizden yardım bekliyoruz" dedi.

Oğlunun yaşadıklarını yaşlı gözlerle anlatan anne Amine Elfecir de, "Çocuğum her hafta 11-12 saat Adana'ya gidip gelmekten çok yoruluyor. Bedeni güçsüz kalıyor. Yaşlı olduğum için ben de çok yoruluyorum. Masrafları karşılayamıyoruz. Durum çok kötü. Burada Pamukkale Üniversitesi'nde tedaviye devam etmek istiyoruz. Adana'ya hemen gitmiyoruz. Önce Hatay'a gidiyoruz ve oradan sevk alıp tekrar Adana'ya gidiyoruz. Eğer yatış yoksa birkaç gün dışarıda battaniyenin üzerinde yerde yatıyoruz ve bekliyoruz" diye konuştu.

İyileşip yaşıtlarıyla birlikte oyunlar oynayabileceği günleri hasretle bekleyen İbrahim ise, "Devletten yardım istiyoruz. Denizli'de tedavi görmek istiyorum" diyerek yetkililere seslendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Denizli Çocuk Yerel Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title