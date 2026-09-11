Bingöl’de Karacehennem Ormanları’ndaki ağaç kesimine tepki

Haber: Kemal BATUR

(BİNGÖL) - Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Karacehennem Ormanları'nda "gençleştirme" adı altında başlatılan ağaç kesimleri, köylüler ve ekoloji örgütlerinin tepkisine neden oldu. Bölge halkı, ormanların ekolojik denge ve yaşam alanları açısından önemine dikkati çekerek kesim kararlarında yerel halkın söz ve karar hakkının gözetilmesini istedi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bulunan Karacehennem Ormanları'nda, yetkililerin "gençleştirme" adı altında başlattığı ağaç kesimleri bölge halkının ve ekoloji örgütlerinin tepkisiyle yeniden gündeme geldi. Geçmişte de benzer tartışmalara sahne olan bölgede, köylüler yaşam alanlarının ve ekolojik dengenin tehdit altında olduğunu belirterek, ağaç kesim kararına karşı çıktı.

Kızılağaç Köyü'nde bir araya gelen köylüler ve doğa savunucuları basın açıklaması yaptı. Açıklamada, yetkililerin "rutin çalışma" söyleminin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

"SÜRECİ YALNIZCA AĞAÇ KESİMİ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Basın açıklamasını okuyan köylülerden Fatih Kül, Karacehennem Ormanları'nda yaşananların doğaya ve yaşam alanlarına yönelik ciddi müdahale olduğunu belirtti. Kül, geçmişte de benzer uyarıların yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bölge halkı kesimlerin doğaya zarar verdiğini ve güvenlik gerekçesiyle meşrulaştırılmaya çalışıldığını duyurmuştu. Bizler bu süreci sadece ağaç kesimi olarak görmüyoruz. Karacehennem Ormanları'nda yaşananlar doğaya, çevreye ciddi bir müdahaledir. Bu ormanlar bölgedeki ekolojik dengenin, canlı yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Çevre köylerde yaşayan insanların yaşam alanıdır. Bu nedenle ormanlarla ilgili kararların yalnızca idari ve ekonomik olarak alınmasını kabul etmiyoruz. Karacehennem Ormanları hakkında karar verirken, bölge halkı ve köylülerin yaşam alanları dikkate alınmalıdır. Yerel halkın söz, yetki ve karar hakkı olmalıdır."

"BİNGÖL ZENGİN MADEN YATAKLARINA SAHİP"

Eyleme destek veren Peri Vadisi Çevre Koruma Platformu Başkanı Ekrem Alan ise Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 23 ilde orman kesimi kararı alındığını, Bingöl'ün de bu iller arasında yer aldığını ifade etti.

Alan, Bingöl'ün özel bir konumu bulunduğuna dikkati çekerek, "Bingöl zengin maden yataklarına sahip bir il. Bu durum iktidarın iştahını kabartmaktadır" dedi.

"GENÇ ORMANLAR KÖZ KÖMÜRÜ İÇİN YOK EDİLİYOR"

Uzun süredir Bingöl'deki orman kesimlerine karşı mücadele eden çevre aktivisti ve yazar Doğan Karasu da bölgede halihazırda 17 ayrı noktada orman kesimi yapıldığını belirtti.

Kesimler için öne sürülen "gençleştirme" gerekçesinin gerçeği yansıtmadığını savunan Karasu, "Öyle bir şey yok. Bu kesime bir rıza oluşturma amacı taşıyor. Köz kömürü yapımı için genç ormanlar yok ediliyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA