Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Öğretmeni Hakan Yandım, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde Sunum Yaptı

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hakan Yandım, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde sunum yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl İstanbul'da düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi (TETZ 2025), eğitim ve teknoloji dünyasını bir araya getirdi. Zirvenin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılırken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de etkinlikte yer aldı. Zirveye Bilecik Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hakan Yandım konuşmacı olarak davet edildi. Yandım, 'İlham Veren Konuşmalar' oturumunda yaptığı '1 Milyon Öğrencili Sınıf' ve 'Ekranların Ötesindeki Eğitim' başlıklı sunumuyla eğitim teknolojileri alanındaki deneyimlerini ve fikirlerini katılımcılarla paylaştı. - BİLECİK