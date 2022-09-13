Bilecik yerel haberleri | Söğüt Ertuğrul Gazi Camii ve Darülkurrası vatandaşları ve öğrencileri bekliyor

Gelen Bilecik haberine göre Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Ertuğrul Gazi Türbesi yerleşkesi içinde bulunan Ertuğrul Gazi Camii ve Ertuğrul Gazi Darülkurrası'nın hizmete açıldığını söyleyerek, "Cami ve darulkurra, ibadet etmek isteyen vatandaşları ve Kuran kursu eğitimi almak isteyen öğrencilerimizi bekliyor" dedi.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Ertuğrul Gazi Türbesi yerleşkesi içinde bulunan Ertuğrul Gazi Camii ve Ertuğrul Gazi Darülkurrası'nın hizmete açıldığını söyleyerek, "Cami ve darulkurra, ibadet etmek isteyen vatandaşları ve Kuran kursu eğitimi almak isteyen öğrencilerimizi bekliyor" dedi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi yerleşkesinde inşaatı biten Ertuğrul Gazi Camii ve Ertuğrul Gazi Darülkurrası geçtiğimiz hafta sonu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç'in katılımıyla açıldı. Cami hakkında bilgi veren İl Müftüsü Ali Erhun, "2020 yılında temeli atılan Ertuğrul Gazi Camii ve Darülkurrası inşaatında sona gelindi. 741. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri çerçevesinde açılışını gerçekleştirdik. Cami ve darülkurra kapılarını, ibadet etmek isteyen vatandaşlara ve Kuran kursu eğitimi almak isteyen öğrencilere açtı. Törene katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç'in dua ederek cami ve darülkkurra hakkında yetkililerden bilgi aldı. Açılışta başta bakanlarımız, valimiz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdür Vekili Cafer Tayyar Doymaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Güçlü'ye teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK