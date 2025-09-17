Haberler

Bilecik'teki Çocuk Evlerine Kuran-ı Kerim Hediye Edildi

Güncelleme:
Bilecik'teki çocuk evlerinde kalan çocuklara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın protokolü ile Kuran-ı Kerim hediye edildi. Çocuklar, yapılan değerler eğitimi ile başarı gösterdi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Bilecik'teki çocuk evlerinde hizmet alan çocuklara değerler eğitimi verilmeye devam ediyor. Bilecik İl Müftülüğünde görevli hocalar tarafından verilen eğitimler kapsamında Kuran-ı Kerim okumayı öğrenen çocuklar, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile birlikte Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek'i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında çocuklarla bir araya gelen İl Müftüsü Ahmet Dilek, 12 çocuğa Kuran-ı Kerim hediye ederek, eğitimde gösterdikleri başarıdan dolayı çocukları tebrik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
title
