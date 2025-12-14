Bilecik'te yerli üretim vurgulu etkinlik düzenlendi

Bilecik'te Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında anaokulu öğrencilerine yerli üretim vurgulu etkinlik düzenlendi.

Bilecik Balahatun Anaokulu'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla düzenlenen '7 Bölge Türkiye' etkinliğine, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katıldı. Etkinlikte minik öğrencilerin hazırladığı renkli gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Program kapsamında Türkiye'nin yedi bölgesinde yetişen ürünlerin tanıtıldığı panolar sergilenirken, yerli üretimin ve tutumlu olmanın önemi vurgulandı. Öğrencilerin erken yaşta milli değerler konusunda bilinçlendirilmesinin amaçlandığı etkinlik, öğretmenler ve velilerden de beğeni topladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Çocuklarımızın yerli üretim bilinciyle yetişmesi, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamlı programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK