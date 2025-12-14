Haberler

Bilecik'te yerli üretim vurgulu etkinlik düzenlendi

Bilecik'te yerli üretim vurgulu etkinlik düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencileri yerli üretim bilincini sahneledi. Katılımcılardan büyük beğeni toplayan programda, Türkiye'nin yedi bölgesinde yetişen ürünler tanıtıldı.

Bilecik'te Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında anaokulu öğrencilerine yerli üretim vurgulu etkinlik düzenlendi.

Bilecik Balahatun Anaokulu'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla düzenlenen '7 Bölge Türkiye' etkinliğine, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katıldı. Etkinlikte minik öğrencilerin hazırladığı renkli gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Program kapsamında Türkiye'nin yedi bölgesinde yetişen ürünlerin tanıtıldığı panolar sergilenirken, yerli üretimin ve tutumlu olmanın önemi vurgulandı. Öğrencilerin erken yaşta milli değerler konusunda bilinçlendirilmesinin amaçlandığı etkinlik, öğretmenler ve velilerden de beğeni topladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Çocuklarımızın yerli üretim bilinciyle yetişmesi, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamlı programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Avustralya'da silahlı saldırı! Plajdaki insanları hedef aldılar

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı

Aracın arkasına astığı yazı şaşkına çevirdi! Gören telefonuna sarıldı
Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet! Asırlara meydan okuyor

Dışardan bakınca basit bir çalılık içi ise adeta cennet
Galatasaray maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü

Aslan'ın maçına giden Türk baba-oğul, Monaco prensesinin oğlunu dövdü
Şener Üşümezsoy, Science dergisinin İstanbul depremi iddiasına ateş püskürdü

İstanbul için ortaya atılan senaryo Üşümezsoy'u küplere bindirdi
Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Karışmasın diye lakap takmaya başladılar

Bu mahallede herkesin soyadı aynı! Kaosu bakın nasıl çözmüşler
Bunu da gördük! Üç dakikalık video çekip 'Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?' diye dert yandı

Video çekip "Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?" diye dert yandı
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
Güllü'den kızına yolladığı sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi: Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın

Kızına gönderdiği sitem dolu ses kaydı dosyaya girdi
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda

Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda
title