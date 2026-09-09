Haberler

Bilecik’te uyum haftasında öğrenci katılımı takip edildi

Bilecik’te uyum haftasında öğrenci katılımı takip edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik’te 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde uyum haftası kapsamında okullardaki öğrenci katılım durumu takip edildi.

Bilecik'te 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde uyum haftası kapsamında okullardaki öğrenci katılım durumu takip edildi.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan okullarda yapılan kontroller ve okul müdürleriyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, bazı okullarda uyum haftasına öğrenci katılımının düşük olduğu görüldü. İçköy İlkokulu'nda 1'inci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası eğitimleri saat 09.00'da başladı. Okulda 3-4 öğrencinin bulunduğu ve katılımın düşük seviyede olduğu öğrenildi. İçköy Ortaokulu'nda ise 5'inci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası eğitimleri saat 09.00'da başlarken, kontrol sırasında henüz öğrencilerin okula gelmediği belirtildi.

Akpınar İlkokulu'nda 1'inci sınıf öğrencileri için uyum haftası eğitimleri saat 10.00'da başladı. Okulda 6-7 öğrencinin bulunduğu ve öğrenci katılımının düşük seviyede olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak

Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde taşları yerinden oynatacak karar
İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

İntikam yemini sonrası füzeler ateşlendi: Kritik üs ağır hasar aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu

Birine eleştiri birine beğeni var! Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu
6 maçtır gol yemiyorlar! Acun Ilıcalı futbolcularına öyle bir söz verdi ki...

Acun çıldırdı! Verdiği sözü paylaşan paylaşana
Polise alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince 'kurtuldum' diye sevindi

Polise alkollü olduğunu itiraf etti, ceza yemeyince de...

Filenin Sultanları'nın şampiyonluk ödülü düştü! İşte nedeni

150 Cumhuriyet altını alamayacaklar! İşte nedeni
Hürmüz'de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı! Gözler akaryakıtta

Savaş yeniden alevlendi, piyasalar allak bullak! Fiyatlar uçuşa geçti
Bak sen şu Kara Haydar'a! 'Eşi 16 yaşındayken peşine düştü' iddiası

Bak sen şu Kara Haydar'a: Eşi sadece 16 yaşındayken...