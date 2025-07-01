Bilecik'te Orman Yangınlarının Ardından Konteyner Alanları Oluşturuluyor

Bilecik'te Orman Yangınlarının Ardından Konteyner Alanları Oluşturuluyor
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Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından, barınma ihtiyacı duyan halk için konteyner alanları oluşturulmaya başlandı. Vali Faik Oktay Sözer, konteynerlerin hızlı bir şekilde kurulacağını ve vatandaşların mağdur edilmeyeceğini belirtti.

Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından, barınma ihtiyacı doğan vatandaşlar için konteyner alanları oluşturulmaya başlandı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, konteynerlerin kurulacağı sahalarda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Altyapı hazırlıkları tamamlanan alanlarda sürecin hızlı ve sağlıklı bir şekilde tamamlanması için talimat veren Vali Sözer, konteynerlerin sevkiyatının başladığını ve en kısa sürede kurulumların tamamlanacağını belirtti. Yangından etkilenen hiçbir vatandaşın sokakta kalmadığını vurgulayan Vali Sözer, bir kısmının akrabalarının yanına yerleştirildiğini, bir kısmının ise barınma ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını ifade etti.

"Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı devletimizin güvencesi altındadır. Hiç kimse mağdur edilmeyecek, süreci yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulunan Vali Sözer, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu ve vatandaşların yanında yer aldığını belirtti.

Konteyner alanlarının kurulumu ve diğer destek çalışmalarının aralıksız sürdüğü yangın bölgesinde, yaraların en kısa sürede sarılması hedefleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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