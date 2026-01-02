Bilecik'te okul dergisi söyleşisi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, okul dergisi çalışmaları kapsamında öğrencilerle söyleşi gerçekleştirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, Osmangazi Ortaokulu tarafından Ocak ayında yayımlanması planlanan okul dergisinin ilk sayısı kapsamında söyleşi programı düzenlendi. Söyleşi çerçevesinde sekizinci sınıf öğrencileri Mina Kulaksız ve Elanur Ersoy, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen söyleşide öğrenciler, okul dergisi çalışmaları hakkında bilgi verirken; eğitim, okuma kültürü ve öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimine yönelik konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, okul dergisi çalışmasında emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, "Öğrencilerimizin okul dergisi gibi nitelikli çalışmalarla kendilerini ifade etmeleri bizler için son derece kıymetlidir. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK